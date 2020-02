Το ξεχωριστό στυλ του River Phoenix

Με τα μακριά, ξανθά μαλλιά του, την αγάπη του για το layering - blazers πάνω από καρό πουκάμισα πάνω από T-shirts - και τα πάντα μελαγχολικά μάτια του, ο River Phoenix γεννήθηκε για γίνει το αγόρι των posters που κοσμούσαν τα εφηβικά δωμάτια των '90s. Μαζί με τη σύντροφό του Martha Plimpton και τους φίλους του Johnny Depp και Keanu Reeves, ήταν μέρος αυτής της cool ομάδας νέων ηθοποιών που καθόρισαν το στυλ της εποχής, φέρνοντας το grunge από τις επαναστατικές σκηνές του Σιάτλ στο λαμπερά red carpets του Χόλιγουντ.

Με τον αδερφό του Joaquin

Στο σύντομο χρονικό διάστημα της καριέρας του, που κράτησε λιγότερο από μια δεκαετία, το cult status του Αμερικανού ηθοποιού κορυφώθηκε με τον πρόωρο θάνατό του το 1993, έξω από το Viper Room, το club του Johnny Depp στο Λος Άντζελες. Σε όλους τους θανάτους των celebrities που ηχούν κλισέ, ο θάνατος του Phoenix είχε τα περισσότερα: πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών στη Sunset Boulevard σε ηλικία 23 ετών.

Με τη σύντροφό του Martha Plimpton

Ο Phoenix μισούσε τη δημοσιότητα όμως θεωρούσε ότι μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει για να αλλάξει τον κόσμο, κι έτσι μιλούσε σε συνεντεύξεις του για τη χορτοφαγία και το περιβάλλον. Πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να τον αντιγράψουν, αλλά απέτυχαν αφού ο Phoenix πίστευε στα ιδανικά του περισσότερο από τίποτα άλλο.

Παρά τον πρόωρο θάνατό του, ο Phoenix κατάφερε να αφήσει το σημάδι του τόσο στο Χόλιγουντ όσο κι έξω από αυτό, χάρη σε μια σειρά από ξεχωριστούς ρόλους. Μια από τις πιο αξέχαστες ερμηνείες του ήταν αυτή στο Stand By Me και μία από τις πολλές αποδείξεις ότι ως παιδί - ηθοποιός ο Phoenix είχε μια ξεχωριστή ωριμότητα. Ξεχωριστός ήταν και ο ρόλος του στην ταινία My Own Private Idaho, στο πλευρό του Keanu Reeves, μέσα από τον οποίο ο Phoenix έδειξε ότι δεν ήταν απλά ένας ωραίος έφηβος. Ο ηθοποιός επέλεγε αντισυμβατικούς να υποδύεται αντισυμβατικούς ρόλους, ξεφεύγοντας από τα στερεότυπα του γόη, και το 1989 βρέθηκε προτεινόμενος για Όσκαρ Β΄Ανδρικού Ρόλου με την ταινία Running On Empty.

Μπορεί ο Phoenix να έγινε γνωστός μέσα από τον κινηματογράφο, όμως η μουσική ήταν μία ακόμα μεγάλη του αγάπη - τη νύχτα του θανάτου του είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στη σκηνή δίπλα στον Flea των Red Hot Chili Peppers, ενώ οι Aleka’s Attic, η μπάντα που είχε ιδρύσει με την αδελφή του Rain, είχε υπογράψει λίγα χρόνια πριν με την Island Records. Κι ένα κοινό σημείο με Kurt Cobain. Δεν ήταν λίγοι αυτοί που τόνιζαν την ομοιότητα του ηθοποιού με τον frontman των Nirvana. Ήταν και οι δύο πρωτοπόροι του lo-fi grunge look που αναδύθηκε από τις σκηνές του Σιάτλ στα 90s.

Η έμφυτη αίσθηση του στυλ που διέθετε ο Pheonix καλλιεργήθηκε στην εποχή που μεγάλωνε στην αμφιλεγόμενη αίρεση Παιδιά του Θεού. "Τα πλούσια παιδιά μας έδιναν τα παλιά ρούχα τους. Ήταν τα καλύτερα ρούχα που είχαμε ποτέ. Ήμασταν αυτά τα πολύ αγνά, αφελής παιδιά ", είχε δηλώσει ο ηθοποιός για την παιδική του ηλικία. Αυτή η laid back διάθεση τον ακολούθησε και στην ενήλικη ζωή, όπου έγινε γνωστός μέσα από το χαλαρό, ενίοτε ειρωνικό στυλ του - oversized μπλούζες με logo από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστήριζε, ξεπλυμένα dad jeans και μεταλλικά γυαλιά - που είχε πάντα μια αίσθηση αποστασιοποίησης.

Η grunge αισθητική του Phoenix με την αβίαστη αίσθηση του στυλ ερχόταν σε αντίθεση με τους pop stars του MTV. Όπως και ο Cobain, ο Phoenix συμβόλιζε ένα "νέο γένος" ανθρώπων - με ευαισθησίες και πολιτικό πνεύμα - με αέρα ακεραιότητας που και πολιτικού πνεύματος με αέρα ακεραιότητας που ήταν ελκυστικές μόνο σε μια μία γενιά νέων που είχε επιλέξει να αμφισβητήσει το σύστημα αντί να συμμορφωθεί με αυτό.

Είκοσι επτά χρόνια από τον θάνατο του River Phoenix δεν μπορούμε παρά να αναρωτιόμαστε πώς θα είχε εξελιχθεί το στυλ αλλά και η πορεία του στη μουσική και τον κινηματογράφο. Το στυλ του όμως έχει μείνει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη και το σίγουρο είναι ότι μπορεί ο River Phoenix να "έφυγε" αλλά δεν ξεχάστηκε.