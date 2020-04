Φαίνεται πως η Lady Gaga ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. Μετά το ρόλο της στο A Star is Born, στο πλάι του Bradley Cooper, για τον οποίο μάλιστα προτάθηκε και για Όσκαρ, η Gaga φαίνεται πως μιλάει γι’ ακόμα μία κινηματογραφική παραγωγή, η οποία μάλιστα θα έχει να κάνει με μία από τις πιο διάσημες οικογένειες της βιομηχανίας της μόδας.

Η τραγουδίστρια είναι σε διαπραγματεύσεις για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία που έχει να κάνει με το φόνο του εγγονού του Guccio Gucci, τον Maurizio Gucci. Η Gaga θα παίξει την Patrizia Reggiami, την πρώην σύζυγο του Maurizio, καταδικάστηκε για το φόνο του το 1995. Πέρασε 18 χρόνια στη φυλακή και στη συνέχει, το 2016 αποφυλακίστηκε.

O Maurizio Gucci.

Τα νέα διέρρευσαν για πρώτη φορά τον περασμένο Νοέμβριο αλλά χθες έγινε γνωστό ότι το MGM αγόρασε τα δικαιώματα της ταινίας που θα κάνει πρεμιέρα το Thanksgiving του 2021. Ο σκηνοθέτης Ridley Scott θα βρεθεί πίσω από τις κάμερες ενώ την παραγωγή θα αναλάβει η σύζυγός του Giannina Scott. Ο Roberto Bentivegna θα γράψει το σενάριο, το οποίο θα βασιστεί στο βιβλίο της Sara Gay Forden, "The House of Gucci: A Senstational Story of Murder, Glamour, and Greed”.

Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που το όνομα της Lady Gaga θα συνδεθεί με μία ιστορία που έχει να κάνει με τη μόδα. Το 2016 είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι θα υποδυθεί την Donatella Versace στο American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, του Ryan Murphy, έναν ρόλο που τελικά πήρε η Penelope Cruz.