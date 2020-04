Η J.K.Rowling μοιράζεται μία τεχνική αναπνοής για τον κορωνοϊό

Η Βρετανίδα συγγραφέας των best seller βιβλίων Harry Potter, J.K.Rowling, περιέγραψε σε μία ανάρτησή της στο Twitter, την εμπειρία της με τον κορωνοϊό. Όπως εξήγησε η ίδια δεν έκανε το τεστ ωστόσο παρουσίασε όλα τα συμπτώματα της νόσου.

"Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχα όλα τα συμπτώματα του COVID-19. Πραγματικά, έχω αναρρώσει πλήρως και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία τεχνική που συστήνουν οι γιατροί. Δεν κοστίζει τίποτα, δεν έχει παρενέργειες, όμως θα μπορούσε να βοηθήσει τους αγαπημένους σας, όπως βοήθησε και εμένα", εξήγησε η 54χρονη συγγραφέας η οποία παρέμεινε σε καραντίνα στο σπίτι της για δύο εβδομάδες.

Η συγκεκριμένη τεχνική προτείνει σε όσους τη δοκιμάσουν να πάρουν βαθιά ανάσα, να την κρατήσουν για 5'' πριν εκπνεύσουν, να επαναλάβουν τη διαδικασία έξι φορές και στο τέλος να βήξουν.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube