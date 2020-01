Joaquin Phoenix και Rooney Mara | Πώς έγιναν από "email friends" το πιο χαριτωμένο ζευγάρι του Hollywood

Το 2020 φαίνεται να είναι μια πολλά υποσχόμενη χρονιά για τον Joaquin Phoenix χάρη στην εξαιρετική του ερμηνεία στην ταινία Joker. Ο ηθοποιός βγήκε ήδη κερδισμένος από τις Χρυσές Σφαίρες που σηματοδοτούν την έναρξη της σεζόν. Παρά το γεγονός ότι ο Phoenix και η Rooney Mara έχουν διατηρήσει τη σχέση τους μακριά από τα media, ο ηθοποιός έχει αρχίσει να αναφέρει τη σύντροφό του στους ευχαριστήριους λόγους του. Και όσο περισσότερο τους βλέπουμε στις δημόσιες εμφανίσεις τους τόσο πιστεύουμε ότι είναι το πιο χαριτωμένο ζευγάρι του Hollywood.

Το χρονικό της σχέσης τους

2012: Γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Her.

Ο Phoenix και η Mara γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Her του Spike Jonze στα μέσα του 2012. Η ταινία ακολουθεί έναν μοναχικό άντρα που ερωτεύεται ένα προηγμένο λειτουργικό σύστημα, με τη φωνή της Scarlett Johansson. Η Mara υποδύεται την πρώην σύζυγο του Phoenix.

Το 2019, ο Phoenix μίλησε για τη Mara στο Vanity Fair: "Είναι το μοναδικό κορίτσι που έψαξα στο διαδίκτυο. Ήμασταν απλά φίλοι, email friends. Δεν το κάνω ποτέ. Δεν ψάχνω ποτέ ένα κορίτσι online". Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ηθοποιός πίστευε ότι η Mara τον περιφρονούσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όμως αργότερα έμαθε ότι της άρεσε και ήταν απλά ντροπαλή.

Ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara εκπροσωπούν την ταινία ’Her’ στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης το Νοέμβριο του 2013.

2016: Συναντήθηκαν ξανά για τα γυρίσματα της ταινίας Μαρία Μαγδαληνή.

Η Mara ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μαρίας Μαγδαληνής, ενώ ο Phoenix υποδύθηκε τον Ιησού στην ταινία, που δεν είχε κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το 2019. Σύμφωνα με το περιοδικό W, οι Mara και Phoenix ήταν απλώς "φίλοι" πριν γυρίσουν τη βιβλική ταινία, και "άρχισαν να βγαίνουν λίγο μετά το τέλος των γυρισμάτων".

2017: Εμφανίστηκαν ως ζευγάρι στις Κάννες.

Ενώ οι φήμες περί dating είχαν ξεκινήσει μετά την ταινία Μαρία Μαγδαληνή, ο Phoenix και η Mara αποκάλυψαν τη σχέση τους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο του 2017. Όχι μόνο κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον, πιασμένοι χέρι χέρι, αλλά αγκαλιάστηκαν δημόσια όταν ο Phoenix κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ταινία You Were Never Really Here.

Επίσης, το 2017, ο Phoenix επιβεβαίωσε στους New York Times ότι ζούσαν μαζί και ότι "παρακολούθησε το 10ωρο ντοκιμαντέρ The Staircase επειδή το ήθελε η Mara".

2018: Η Mara συνόδευσε τον Phoenix σε προβολή ταινίας.

Η πρωταγωνίστρια του The Girl with the Dragon Tattoo έδειξε την υποστήριξή της στον σύντροφό της, καθώς τον συνόδεψε στην προβολή του You Were Never Really Here στις 3 Απριλίου 2018.

Ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara στην προβολή του You Were Never Really Here.

2019: Ο Phoenix και η Mara αρραβωνιάστηκαν.

Το Us Weekly αποκάλυψε ότι η Mara και ο Phoenix αρραβωνιάστηκαν, καθώς η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα λαμπερό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Λέγεται ότι είναι ο πρώτος αρραβώνας και για τους δύο, αν αγνοήσουμε εκείνη τη φορά που ο Phoenix είπε ψέμματα ότι επρόκειτο να αρραβωνιαστεί μόνο και μόνο για να τον χειροκροτήσουν σε talk shows.

Τον Ιούνιο του 2019, συμμετείχαν σε μια διαδήλωση για τα Δικαιώματα των Ζώων (και οι δύο είναι ένθερμοι υποστηρικτές του βιγκανισμού).

Ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara στην Ημέρα των Δικαιωμάτων για τα Ζώα στις 2 Ιουνίου 2019.

2019: Έκαναν κοινές εμφανίσεις στο press tour του Joker.

Η Mara και ο Phoenix ήταν ιδιαίτερα κομψοί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο του 2019, όπου ο ηθοποιός κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας για τον Joker.

Ο Joaquin Phoenix και η Rooney Mara κατά την άφιξή τους στο 76ο Φεστιβάλ της Βενετίας στις 31 Αυγούστου 2019.

Επίσης, εμφανίστηκαν μαζί στην επίσημη πρεμιέρα του Joker τον Σεπτέμβριο του 2019, όπου είχαν μια τρυφερή στιγμή στο κόκκινο χαλί.

Mara και Phoenix στην πρεμιέρα του ’Joker’ το Σεπτέμβριο του 2019.

Και όταν ο Phoenix τιμήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο με το Tribute Actor Award, έκανε μια παράξενη αλλά γλυκιά αναφορά στη Mara κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Σύμφωνα με το Variety, ο Phoenix είπε: "Κάτι τελευταίο - κάπου εδώ, δεν ξέρω πού, είναι ένας βρώμικος δράκος και θέλω να ξεριζώσω τα φτερά του, να στερεώσω μια κουβέρτα και να κοιμηθώ μαζί του για πάντα. Σ'αγαπώ. Σας ευχαριστώ."

2020: Η Mara και ο Phoenix έδειχναν χαριτωμένοι στις Χρυσές Σφαίρες.

Ξεκινώντας τη σεζόν των βραβείων, ο Phoenix βγήκε κερδισμένος από τις Χρυσές Σφαίρες. Στο κόκκινο χαλί, ο ηθοποιός θαύμασε τη σύντροφό του καθώς εκείνη φωτογραφιζόταν. Couple goals!

Rooney Mara και Joaquin Phoenix στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο του 2020.

Το ζευγάρι είχε καλή διάθεση, ειδικά μετά το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού που απέσπασε ο Phoenix για τον ρόλο του στην ταινία Joker.