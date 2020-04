Το throwback της Kate Middleton ανέδειξε μία από τις πιο hot τάσεις της σεζόν

Πριν από δύο μέρες και με αφορμή τα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ, η Kate Middleton και ο Πρίγκιπας William, έκαναν ένα throwback post στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram. Για να ευχηθούν "Χρόνια Πολλά” στην βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία κλείνει τα 94 της χρόνια, μοιράστηκαν μια κοινή τους φωτογραφία από την ανθοκομική έκθεση που βρέθηκαν όλοι μαζί στο παρελθόν. Στο φωτογραφικό στιγμιότυπο ξεχωρίζει το υπέροχο φόρεμα της Δούκισσας του Campridge. Το αέρινο μάξι φλοράλ σχέδιο του brand Erdem που είχε επέλεξε η ίδια είναι μία από τις πιο hot τάσεις και την άνοιξη 2020, και έχετε πολλούς λόγους για να επενδύσετε σε αυτό.

Το φλοράλ print κυριαρχεί την άνοιξη 2020 σε πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Μικρά λουλούδια που δημιουργούν ρομαντικά looks έρχονται αντιμέτωπα με μεγάλα επιβλητικά λουλούδια που προσδίδουν drama και οδηγούν σε boho looks. Φουσκωτά μανίκια, ζώνη στη μέση και πολυτελή υφάσματα είναι τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στη σωστή επιλογή του ιδανικού φορέματος. Βάλτε χρώμα και prints στις εμφανίσεις σας, δημιουργώντας άνετα looks για όλες τις ώρες.

Πηγή: Missbloom.gr