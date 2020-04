H Beyoncé μιλάει για τον τρόπο που ο κορονοϊός επηρεάζει τις μαύρες κοινότητες

Γνωστή για τις παρεμβάσεις της για τις ανισότητες μεταξύ των μαύρων κοινοτήτων η Beyonce χρησιμοποίησε το βήμα που της δώθηκε, το Σάββατο το βράδυ, κατά τη διάρκεια του One World: Together At Home για να θίξει τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία επηρεάζει τις κοινότητες των μαύρων στις Η.Π.Α.

Παρότι η βραβευμένη με Γκράμι τραγουδίστρια επέλεξε να μην τραγουδήσει στο πρωτότυπο all star project , άρπαξε την ευκαιρία να αναφερθεί στο θέμα που την απασχολεί. "Απόψε, τιμούμε πραγματικούς ήρωες. Αυτούς που κάνουν την απόλυτη αυτοθυσία για να μάς κρατούν όλους ασφαλείς, χορτάτους και υγιείς. Απευθύνομαι στους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που στερούνται τις οικογένειές τους για να φροντίζουν τις δικές μας. Θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την ασφάλειά σας. Ευχαριστούμε θερμά για την αυταπάρνηση με την οποία μάς εξυπηρετούν οι εργαζόμενοι του χώρου των τροφίμων, των delivery, των ταχυδρομείων και της καθαριότητας, που δουλεύουν ώστε εμείς να είμαστε ασφαλείς, στο σπίτι με τις οικογένειές μας”, είπε και συνέχισε: "Σε αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων, οι μαύροι Αμερικανοί πλειοψηφούν κατά δυσανάλογα μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν έχουν την πολυτέλεια του να εργάζονται από το σπίτι τους. Οι κοινότητες των Αφροαμερικανών έχουν σε μεγάλο βαθμό πληγεί από αυτή την κρίση. Οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα παίρνουν, φυσικά, ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο. Αυτός ο ιός σκοτώνει μαύρους ανθρώπους σε ανησυχητικά μεγάλο βαθμό εδώ στην Αμερική. Πρόσφατη έρευνα στην πόλη μου το Houston, έδειξε ότι το 57% των θανάτων στην περιοχή είναι Αφροαμερικανών. Σάς παρακαλώ, προστατεύστε τους εαυτούς σας. Είμαστε μία οικογένεια και μάς είναι απαραίτητες οι φωνές και οι δεξιότητές σας, η δυναμή σας. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αλλά σάς παρακαλώ να κάνετε υπομονή, να μην χάνετε το κουράγιο και την πίστη σας, να παραμένετε θετικοί και να προσεύχεστε για τους ήρωές μας. Καλό βράδυ, και να σάς έχει καλά ο Θεός”.

Πηγή: madamefigaro.gr