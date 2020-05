Η βασίλισσα Ελισάβετ κρύφτηκε πίσω από ένα θάμνο για να αποφύγει έναν καλεσμένο της

Ένα νέο ντοκιμαντέρ υποστηρίζει πως η βασίλισσα Ελισάβετ κρύφτηκε μια φορά το 1978 πίσω από ένα θάμνο στο παλάτι του Buckingham προκειμένου να αποφύγει τον Ρουμάνο δικτάτορα Nicolae Ceaușescu.

Ο δημοσιογράφος Robert Hardman περιγράφει στο ντοκιμαντέρ Our Queen: Inside the Crown that Her Majesty το περιστατικό, λέγοντας πως η βασίλισσα απολάμβανε τη βόλτα της με τα corgis της, όταν χρειάστηκε να πάρει δραστικά μέτρα για να αποφύγει τον δικτάτορα και τη σύζυγό του, Εlena. "Σκέφτηκε 'δεν μπορώ να τους μιλήσω', οπότε για πρώτη και τελευταία φορά στη ζωή της, κρύφτηκε πίσω από ένα θάμνο στους κήπους του παλατιού για να αποφύγει τους καλεσμένους της", λέει.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Ceaușescu την είδε να κρύβεται. Ο δικτάτορας, ο οποίος κυβερνούσε τη Ρουμανία από το 1965 μέχρι το 1989, δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής και η επίσκεψή του είχε κατακριθεί από τον Τύπο. "Τα media ρώτησαν γιατί αυτό 'το τέρας' προσκαλέστηκε στη Μ. Βρετανία", εξηγεί ο Hardman.

"H βασίλισσα αντέχει πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά ο Ceaușescu ήταν ανυπόφορος για εκείνη", λέει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Lord David Owen. "Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν την ικανοποιούσε η επίσκεψη αυτή", προσθέτει.