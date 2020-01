Το nickname του Leonardo DiCaprio για τον Brad Pitt μπορεί να κάνει την Jennifer Aniston να ζηλέψει

Ο Brad Pitt με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, κατάφερε να είναι το it πρόσωπο των βραβείων SAG. Από τη viral συνάντησή του με την πρώην του, Jennifer Aniston, μέχρι τoν αστείο λόγο του όταν έλαβε το βραβείο του, ο Brad φαίνεται πως είχε πολλή όρεξη εκείνη τη βραδιά. Μία από τις κορυφαίες στιγμές του ήταν και όταν αποφάσισε να αποκαλύψει το nickname που του έχει δώσει ο Leonardo DiCapriο.

Μιλώντας στο Entertainment Weekly ο Pitt εξήγησε, "'Εραστή'. Με αποκαλεί 'εραστή'". Όσον αφορά το λόγο που το κάνει είπε: "Είναι λίγο περίεργο, αλλά τον αφήνω".

Στη συνέχεια, μίλησε για το πως ήταν να δουλεύει με τον Leonardo στην ταινία Once Upon a Time... in Hollywood: "Με τους περισσότερους άνδρες έχουμε φιλικές σχέσεις, χαιρόμαστε ο ένας για τον άλλον, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και γελάμε μεταξύ μας".

Ιδού ο λόγος του Brad στα SAG Awards: