Ο David Lynch μιλά για το Dune, το Black Lives Matter και τη ζωή μετά το lockdown

Αν υπάρχει ένα καλό πράγμα από την καραντίνα, είναι η αναβίωση του καναλιού του David Lynch στο YouTube. Εκτός από τα καθημερινά δελτία καιρού, κυκλοφόρησε μια νέα μίνι σειρά, με τίτλο "What Is David Working on Today?”, όπου ο σκηνοθέτης διδάσκει μεταξύ άλλων, στους θεατές πώς να χτίσουν μια βάση μικροφώνου.

Τώρα, ο Lynch ανέβασε ένα ερωτηματολόγιο 40 λεπτών με την παραγωγό Sabrina S. Sutherland, όπου απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις θαυμαστών που υποβλήθηκαν στα κοινωνικά μέσα. Αλλά όταν ρωτήθηκε για ποια ταινία από όλες είναι περήφανος στην καριέρα του, ο Lynch απάντησε: "Είμαι περήφανος για όλες εκτός από το Dune".

"Μου άρεσε πολύ να δουλεύω σε διαφορετικές ταινίες. Δεν αφορά τόσο την υπερηφάνεια, αλλά την απόλαυση της δουλειάς", εξήγησε. "Μου άρεσε πολύ να δουλεύω σε όλα αυτά τα διαφορετικά μέσα. Νιώθω πολύ τυχερός που μπόρεσα να απολαύσω και να ζήσω αυτά τα πράγματα".

Ο Lynch, ο οποίος υποστήριξε το κίνημα του Black Lives Matter μέσα από το καθιερωμένο δελτίο καιρού, είπε κάποια ενθαρρυντικά λόγια για το μέλλον: "Πιστεύω ότι ολόκληρος ο κόσμος, εμείς, βιώνουμε μια μετάβαση. Αυτοί οι λεγόμενοι ζοφεροί καιροί είναι απαραίτητοι για να περάσουμε, για να φτάσουμε σε ένα πολύ, πολύ καλύτερο μέρος" είπε.

"Ο παλιός τρόπος ζωής δίνει τη θέση του σε έναν καινούργιο. Όλο και περισσότερα πράγματα, ιστορίες τρόμου ζωντανεύουν και οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα εδώ και δεκαετίες. Περισσότερα πράγματα θα βγουν. Αυτά τα λάθη θα αρχίσουν να διορθώνονται. Από την άλλη πλευρά αυτής της μετάβασης, νομίζω, θα ζήσουμε πραγματικά υπέροχες στιγμές. Ένα τέλος στη δυστυχία και την αρνητικότητα. Αυτό πιστεύω και ελπίζω".

Ο Lynch είχε μιλήσει επίσης για το επερχόμενο remake του Dune από τον Denis Villeneuve, ισχυριζόμενος ότι έχει "μηδενικό ενδιαφέρον" γι' αυτό. Μιλώντας στο The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης είπε ότι δεν θα παρακολουθήσει την ταινία του Villeneuve, επειδή ήταν "επίπονο" γι 'αυτόν. "Ήταν μια αποτυχία και δεν είχα τελικό cut", εξήγησε. "Έχω πει αυτήν την ιστορία ένα δισεκατομμύριο φορές. Δεν είναι η ταινία που ήθελα να κάνω. Μου αρέσουν πολλά κομμάτια - αλλά ήταν για μένα μια αποτυχία. "