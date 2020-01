Η Courteney Cox ανέβασε μια throwback φωτογραφία από το set των Friends

Η Courtney Cox έκανε τους ακόλουθούς της να νοσταλγήσουν για μια ακόμα φορά μία από τις πιο δημοφιλείς σειρές των '90s, ανεβάζοντας μία φωτογραφία από το set στο τελευταίο επεισόδιο των Friends, The Last One.

"Το τελευταίο δείπνο" πριν γυρίσουμε το "The Last One" στις 23 Ιανουαρίου 2004", έγραψε η Cox (Monica Geller) στη λεζάντα της φωτογραφίας στην οποία απεικονίζεται η ίδια, η Jennifer Aniston (Rachel Green), η Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), ο Matthew Perry (Chandler Bing), ο David Schwimmer (Ross Geller) και ο Matt LeBlanc (Joey Tribbiani).

Η Cox ανέβασε επίσης και μια φωτογραφία από το σενάριο του τελευταίου επεισοδίου, το οποίο και είχαν γράψει οι δημιουργοί της σειράς, David Crane και Marta Kauffman.

Η iconic σειρά προβλήθηκε για 10 σεζόν από το 1994 μέχρι το 2004 και θεωρείται ακόμα μία από τις ωραιότερες sitcoms όλων των εποχών. Παρόλο που τελείωσε πριν 16 χρόνια, εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα του Netflix με τις πιο δημοφιλείς σειρές.