Η North εμφανίζεται στο νέο video clip του Kanye West

Ο Kanye West αποκάλυψε το όνομα του 10ου άλμπουμ του, God’s Country, και κυκλοφόρησε το πρώτο του single "Wash Us in the Blood" σε συνεργασία με τον Travis Scott.

Το τραγούδι συνοδεύεται από visuals από τον σκηνοθέτη και κινηματογραφιστή Arthur Jafa, ο οποίος συνδύασε διάφορα clips από συλλήψεις, live performances από μαύρους καλλιτέχνες και ασθενείς σε νοσοκομεία. Το βίντεο κλείνει με ένα πλάνο της 7χρονης κόρης του Kanye West και της Kim Kardashian, North, η οποία χορεύει ανέμελη.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Kanye "συνεργάζεται" με την κόρη του, North. Πριν από μερικούς μήνες, η μικρή τραγούδησε στο fashion show του πατέρα της για τη συλλογή Yeezy Season 8 στο Παρίσι. Πέρυσι, μαζί με τη μητέρα της και τα τρία της αδέρφια εμφανίστηκαν στα visuals του "Closed on Sunday". Παλαιότερα, και πιο συγκεκριμένα το 2015, εμφανίστηκε στα visuals του "Only One", τα οποία είχε σκηνοθετήσει ο Spike Jonze.