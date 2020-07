Τέλος εποχής για τους fans του Sussex Royal

Τέλος εποχής για τους fans του Sussex. Πηγή αποκάλυψε στο bazaar.com ότι "η αίτηση απορρίφθηκε και έτσι ο φιλανθρωπικός οργανισμός Sussex Royal θα κλείσει".

Από τότε που οι Meghan και Harry αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα συμφώνησαν να μην χρησιμοποιούν το όνομα Sussex Royal. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εισέλθει το "Sussex Royal" σε μία πολύ "ρευστή περίοδο" όπως αναφέρει η ίδια πηγή.

Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι το ζευγάρι προσπαθεί να ιδρύσει έναν νέο φιλανθρωπικό οργανισμό ο οποίος θα ονομάζεται Archewell και θα έχει έδρα στο Los Angeles. Παρόλα αυτά τον τελευταίο καιρό φαίνεται πως και εκεί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. "Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όλοι όσοι εργάζονται στο Sussex Royal αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, εκτός από τον δούκα του Sussex που παραμένει διευθυντής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ο δούκας και η δούκισσα είναι εξαιρετικά ευγνώμονες για την υποστήριξη και την καθοδήγηση της ομάδας" εξηγεί πηγή, σχετικά με το θέμα.

Επιπλέον πληροφορίες αναφέρουν ότι το "Το μοναδικό πρόγραμμα λειτουργίας και ανάπτυξης στο φιλανθρωπικό ίδρυμα ήταν η βιώσιμη πρωτοβουλία ταξιδιού και τουρισμού, Travalyst. Η Travalyst λειτουργεί τώρα ως ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Sussex Royal θα μεταφερθούν."

Την περασμένη εβδομάδα το Us Weekly σε ρεπορτάζ του ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Harry πλέον δεν χρησιμοποιεί το His Royal Highness ούτε στο website του Travalyst. Η έκδοση σημείωσε πως "Ο ιστότοπος έγραφε πως μέχρι πρότινος στο πρόγραμμα ήταν επικεφαλής ο "HRH The Duke of Sussex, ενώ τώρα η περιγραφή γράφει απλώς Duke of Sussex".