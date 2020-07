Gwyneth Paltrow | Το ασυνήθιστο δώρο που έκανε στον γιο της, Moses

Η Gwyneth Paltrow φαίνεται πως δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να παίζει ο γιος της βιντεοπαιχνίδια κατά τη διάρκεια του lockdown έτσι αποφάσισε να του αγοράσει ένα παζλ.

Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε στην διάσημη ηθοποιό σίγουρα δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο δώρο. Σε άρθρο της στο Goop στο οποίο εξηγούσε την ρουτίνα της κατά τη διάρκεια της καραντίνας αποκάλυψε πως μαζί με ένα επιτραπέζιο Trivial Pursuit, αγόρασε στον 14χρονο γιο της, Moses, ένα παζλ το οποίο απεικονίζει illustrated γυναικεία στήθη. Αποτελείται από 450 κομμάτια και είναι σχεδιασμένο από την Νεοϋρκέζα illustrator Julia Heffernan. "Πήρα στον Moses το boop puzzle έτσι για πλάκα", έγραψε η Paltrow.

Μία μαμά σχολίασε από κάτω πως μαζί με τις κόρες της έφτιαξαν και εκείνες το συγκεκριμένο παζλ ωστόσο υπήρξαν και χρήστες που σχολίασαν αρνητικά στο Twitter την κίνηση της Paltrow.

I’m so disturbed by this Gwyneth Paltrow Gets Son Moses, 14, a 'Boob Puzzle' | https://t.co/0ZLj3Q36ne https://t.co/ndw1D8ahVR