Η Viola Davis αισθάνθηκε ότι "πρόδωσε τον εαυτό της και τους ανθρώπους της" για τον ρόλο της στο The Help

Η Viola Davis εξέφρασε και πάλι πόσο μετανιώσε που πρωταγωνίστησε στην ταινία The Help. Η ηθοποιός αναγνωρίζει ότι ήταν διασκεδαστικό, κι εκφράζει την αγάπη της για τον σκηνοθέτη Tate Taylor, και τους συντελεστές της ταινίας - τους Bryce Dallas Howard, Octavia Spencer και Emma Stone, γνωρίζοντας ότι της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, αλλά εξακολουθεί να καταλαβαίνει ότι η ταινία δεν λέει όλη την αλήθεια για το ρατσισμό.

"Δεν υπάρχει κανένας που δεν διασκέδασε από το The Help. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι μου που αισθάνεται σαν να πρόδωσα τον εαυτό μου και τους ανθρώπους μου, επειδή ήμουν σε μια ταινία που δεν ήταν έτοιμη να πει όλη την αλήθεια" είπε η ηθοποιός σε μια συνέντευξη στο Vanity Fair. Πρόσθεσε επίσης ότι η ταινία και οι ταινίες σαν κι αυτή "δημιουργήθηκαν υπό το πρίσμα και τη διαφθορά του συστημικού ρατσισμού".

Στην ταινία του 2011, προσαρμοσμένη από το ομώνυμο μυθιστόρημα του 2009 της Kathryn Stockett, η Davis υποδύεται την Aibileen, μια υπηρέτρια που εργάζεται σε μια λευκή οικογένεια στο Μισισίπι των 60s, που είναι μία από τις πρώτες μαύρες οικιακές βοηθοί που εκθέτει τους εργοδότες της, καθώς ακολουθούν ρατσιστικές πρακτικές. Αν και η ταινία δείχνει, με τον δικό της τρόπο, ότι ο ρατσισμός και οι λευκοί άνθρωποι είναι κακοί, έχει συγκεντρώσει αντιδράσεις τις τελευταίες εβδομάδες για το πώς απεικονίζει το ζήτημα στους λευκούς θεατές.

Η Davis είχε εκφράσει παρόμοια συναισθήματα για το The Help το 2018, όταν είπε στους New York Times ότι μετανιώνει για το ρόλο της. "Ένιωσα στο τέλος της ημέρας ότι δεν ακούστηκαν οι φωνές των υπηρετριών. Γνωρίζω την Aibileen. Γνωρίζω τη Minny. Είναι η γιαγιά μου. Είναι η μαμά μου. Και ξέρω ότι αν κάνεις μια ταινία γι΄αυτό το θέμα, θέλω να μάθω πώς είναι να δουλεύεις για τους λευκούς και να μεγαλώνεις παιδιά το 1963, θέλω να ακούσω πώς πραγματικά νιώθεις γι 'αυτό. Δεν το άκουσα ποτέ αυτό κατά τη διάρκεια της ταινίας".