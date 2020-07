Η Mandy Moore έκανε το πιο φρέσκο κούρεμα του καλοκαιριού

Αποζητώντας μια αλλαγή στην εμφάνισή της μετά την καραντίνα, η Mandy Moore επισκέφθηκε το go-to hair salon της, Nine Zero One, στο Los Angeles.

Η 36χρονη TV star και τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με το νέο της lob για λογαριασμό του προφίλ της hairstylist της, Nikki Lee. Παρόλο που το μισό πρόσωπό της είναι καλυμμένο από την προστατευτική μάσκα, τα βασικά χαρακτηριστικά της, όπως τα πράσινα μάτια της και τα έντονα φρύδια της, αποτελούν ακόμα το κέντρο της προσοχής. Τα όμορφα αυτά χαρακτηριστικά της αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο από τις νέες ανταύγειες της στο χρώμα της καραμέλας.

Το νέο hair look της Mandy αποδεικνύει ότι ακόμα και η πιο διακριτική αλλαγή στα μαλλιά μπορεί να χαρίσει φρεσκάδα στη συνολική εμφάνιση μιας γυναίκας.