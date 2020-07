Η παντοτινή καλοκαιρινή γοητεία του Alain Delon

Για 60 χρόνια, ο κινηματογράφος αποτέλεσε την παιδική χαρά του Alain Delon. Ο Γάλλος ηθοποιός με την αγγελική αλλά ψυχρή ομορφιά, το διαπεραστικό βλέμμα, την ξεγνοιασιά και την lazy back διάθεση έχει συνδέσει το όνομά του με διαχρονικές ταινίες και ερωτικές ιστορίες με μερικές από τις πιο όμορφες γυναίκες του σινεμά.

Χρειάστηκε μόνο μία ταινία, το Plein soleil (μεταφέρθηκε ξανά το 1999 ως The Talented Mr Ripley, με πρωταγωνιστή τον Matt Damon) για να κερδίσει ο τότε 25χρονος Delon τον τίτλο του πιο σαγηνευτικού άντρα. Ακολούθησε το ένα κλασικό φιλμ μετά το άλλο, από το Rocco And His Brothers του Luchino Visconti, την ίδια χρονιά με το Plein soleil, στο The Leopard του Visconti το 1963, το Le Samouraï του Jean-Pierre Melville το 1967 και το αριστούργημα του Jacques Deray, La Piscine το 1969.

Με κάθε ταινία, η υπέροχη ομορφιά και η αδιαπέραστα σκοτεινή ιδιοσυγκρασία του Alain Delon θα ενισχυόταν ακόμα περισσότερο, εκτινάσσοντας τη φήμη του. Δεδομένου όμως ότι ο Delon απέρριψε τους αγγλόφωνους ρόλους (η προσπάθεια να ενσαρκώσει έναν ρόλο εκτός της μητρικής του γλώσσας θα κατέστρεφε το σήμα κατατεθέν του) και ένα συμβόλαιο με τον Αμερικανό παραγωγό David Selznick, ήταν ο Θεός παντού εκτός από το Χόλιγουντ. Λατρεύτηκε από άνδρες και γυναίκες, από τη Γαλλία έως την Ιαπωνία. Συνδέθηκε ερωτικά με τις ομορφότερες γυναίκες της εποχής του, από τη Mireille Darc έως τη Romy Schneider, και συχνά τον αποκαλούσαν ως η αρσενική Brigitte Bardot. Από τη δεκαετία του '60 έως τα μέσα της δεκαετίας του '80, ο Delon κυριάρχησε στο εθνικό box office και ήταν ο πιο υψηλά αμειβόμενος ηθοποιός στην ιστορία της Γαλλίας.

Με αφορμή την επανέκδοση της ταινίας "Γυμνοί στον Ήλιο" (Plein soleil) του σκηνοθέτη René Clément, που κυκλοφορεί σήμερα 30 Ιουλίου στους κινηματογράφους, θυμόμαστε την γοητεία του Alain Delon που θα είναι για πάντα συνδεδεμένη με το καλοκαίρι.