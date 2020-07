Η Rihanna αποκάλυψε πώς πραγματικά ένιωθε στη viral εμφάνισή της στο Met Gala το 2015

Στο Met Gala του 2015 με θέμα "China: Through The Looking Glass", η Rihanna έκανε μία από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις στην ιστορία του θεσμού, που μάλιστα κατάφερε να γίνει viral, καθώς χιλιάδες memes πλημμύρισαν το Twitter.

Πιο συγκεκριμένα, η Riri φόρεσε μία κίτρινη δημιουργία με μακριά κάπα του Κινέζου σχεδιαστή Guo Pei. Το look της ολοκληρώθηκε με έντονα οριζόντια φρύδια και ένα εντυπωσιακό head piece με διαμάντια. Όπως αποκάλυψε τώρα η ίδια, φοβόταν πάρα πολύ να εμφανιστεί στα εμβληματικά σκαλιά του Met με το συγκεκριμένο σύνολο.

"Θυμάμαι ότι φοβόμουν πολύ να βγω από το αυτοκίνητο γιατί σκεφτόμουν 'Το παράκανα'. Περνούσα με το αυτοκίνητο πλάι από το κόκκινο χαλί και απλά κοιτούσα τα φορέματα", εξομολογείται. Όπως είπε, από το άγχος της, έκανε τρεις κύκλους το τετράγωνο μέχρι να βρει το θάρρος να περπατήσει το κόκκινο χαλί. Μιλώντας για τη στιγμή που τελικά κατέβηκε από το αυτοκίνητο είπε: "Σκεφτόμουν 'Θεέ μου, είμαι κλόουν. Ο κόσμος θα γελάσει μαζί μου. Το παράκανα".