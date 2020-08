Angelina Jolie | Το μήνυμά της για τα παιδιά και την ενδοοικογενειακή βία εν μέσω πανδημίας

Την καθημερινότητα με τα 6 παιδιά της στο σπίτι, όπου παραμένουν σε καραντίνα λόγω COVID-19, περιέγραψε η Angelina Jolie σε συνέντευξη που παραχώρησε με αφορμή τη πρεμιέρα της ταινίας της "The One and Only Ivan”.

Η ηθοποιός μίλησε στο Extra και αποκάλυψε ότι ο μεγάλος της γιος, Maddox, που σπουδάζει σε πανεπιστήμιο της Νοτίου Κορέας αναγκάζεται να παρακολουθεί μαθήματα online και λόγω της διαφοράς ώρας ξεκινάει να μελετά αργά το βράδυ. Την ίδια στιγμή, τα υπόλοιπα παιδιά της Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne και Knox, περνούν τον χρόνο τους παρέα και φροντίζουν να βοηθούν το ένα το άλλο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η διάσημη μητέρα τους: "Είναι όλα μαζί και είναι μια μεγάλη χαρούμενη παρέα, όπου ο ένας βοηθάει τον άλλο. Είμαστε πολύ τυχεροί!".

Όμως, η σκέψη της Jolie, που έχει έντονη ακτιβιστή δράση, είναι στα παιδιά που δεν είναι τόσο τυχερά όσο τα δικά της. "Η μεγαλύτερη ανησυχία μου στη διάρκεια της πανδημίας είναι τα παιδιά", λέει και εξηγεί: "Υπήρξε μία πτώση 40% στις αναφορές για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας σε παιδιά και αυτό σημαίνει ότι αυτοί, όπως οι δάσκαλοι, που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν και να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά, δεν μπορούν πια λόγω της υποχρέωσης για καραντίνα. Οπότε, η ενδοοικογενειακή βία με ανησυχεί αυτή την περίοδο".