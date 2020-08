Maya Hawke | Η κόρη της Uma Thurman και του Ethan Hawke κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ

Το περασμένο καλοκαίρι, η Maya Hawke εντάχθηκε στην τάξη των πιο εκρηκτικών νέων ταλέντων του Χόλιγουντ χάρη σε δύο αξιομνημόνευτους ρόλους που οδήγησαν στην άνοδό της. Υποδύθηκε το "Flowerchild", έναν χαρακτήρα βασισμένο στη Λίντα Κασάμπιαν, μέλος της οικογένειας Μάνσον που διέφυγε από τις δολοφονίες Tate – LaBianca το1969, στο "Once Upon a Time ... in Hollywood" του Quentin Tarantino. Και ακόμη πιο σημαντικό, παίζει τη Robin Buckley στην τρίτη και την επερχόμενη τέταρτη σεζόν του Stranger Things.

Τώρα, ο κόσμος γνωρίζει την ηθοποιό και ταργουδίστρια με έναν πολύ πιο προσωπικό τρόπο. Η Hawke μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ της, το Blush, το οποίο αποτελείται από 12 κομμάτια γραμμένα και ηχογραφημένα σε μια περίοδο που δεν θύμιζε σε τίποτα τους τελευταίους μήνες. "Είναι τραγούδια για να τα ακούσετε μόνοι σας. Είναι τραγούδια για συναισθήματα. Ολόκληρο το άλμπουμ γράφτηκε πριν από τον κορωνοϊό", λέει η Hawke στο BAZAAR.com σε μια συνέντευξη μέσω Zoom.

"Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι αλλαγμένοι, οπότε για μένα, όταν ακούω το Blush, νιώθω συναισθηματική φόρτιση και νοσταλγία για την περίοδο που έγραψα αυτά τα τραγούδια. Ελπίζω οι άνθρωποι να νιώσουν μια σύνδεση και μια νοσταλγία" σχολίασε.

Το Blush κυκλοφορεί τη σωστή στιγμή. Παρέχει μια όμορφη και απαραίτητη ανάπαυλα από τις βαριές πραγματικότητες του παρόντος μας, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη στήριξη δύο οργανισμών που κάνουν σημαντική δουλειά - το NAACP και το Food Bank της Νέας Υόρκης.

Έχοντας κάνει το ντεμπούτο του το 2016, το Stranger Things έφτασε σε μια εποχή που η ιδέα ότι το καλό νικά πάντα το κακό έπρεπε να ακουστεί, να τη δούμε και να την πιστέψουμε. Για τη Hawke, το Upside Down αντιπροσωπεύει το υποσυνείδητό μας, όπου οι μεγαλύτεροι φόβοι και οι προσωπικοί μας δαίμονες - Demogorgons -ζουν. "Αυτά τα παιδιά έχουν το θάρρος και τη δύναμη και την ανδρεία να επιστρέψουν στο πεδίο της μάχης και να αντιμετωπίσουν αυτά τα τέρατα και αυτούς τους δαίμονες ξανά και ξανά, και υπάρχει μια πραγματική αισιοδοξία σε αυτό". "Νομίζω ότι υπήρξε μια άμεση αλληγορία με τον Trump και το Demogorgon την τελευταία σεζόν. Νικήσαμε το Demogorgon, οπότε ελπίζουμε ότι θα νικήσουμε και τον Trump" λέει η Hawke.