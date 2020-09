Η Kate Hudson αποκαλύπτει πώς θα ήταν ο χαρακτήρας της Andie σήμερα από το How to Lose a Guy in 10 Days

Οι θαυμάστριες του How to Lose a Guy in 10 Days πιθανότατα να εκπλαγούν ακούγοντας την Kate Hudson να λέει πώς πιστεύει ότι θα είχε εξελιχθεί σήμερα ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας που υποδυόταν στην ταινία.

Στην κλασική ρομαντική κωμωδία, η οποία κυκλοφόρησε το 2003, η Hudson υποδύθηκε την Andie Anderson, μια φιλόδοξη δημοσιογράφο που ερωτεύεται έναν macho διαφημιστή με το όνομα Benjamin "Ben" Barry, τον οποίο έπαιζε ο Matthew McConaughey.

Μιλώντας στο ELLE για την αξέχαστη ταινία, η Hudson αποκάλυψε: "Πάντα σκεφτόμουν πώς θα ήταν ο χαρακτήρας του Matthew και ο δικός μου αν ήμασταν ακόμα μαζί. Έχει περάσει μάλλον ένα καλό χρονικό διάστημα για να κάνουμε μια ταινία γι' αυτό. Πιθανότατα θα είχαμε παντρευτεί και θα είχαμε κάνει παιδιά. Πιθανότατα να ήμασταν άθλια τώρα!".

Για την επαγγελματική ζωή της Andie όμως, η Hudson είναι σίγουρη ότι θα πήγαινε καλά. "Νομίζω ότι η Andie Anderson είναι φιλόδοξη, και ήθελε να πηγαίνει σε μέρη, και ήταν κάπως κολλημένη σε αυτήν τη δουλειά. Μου άρεσε αυτό που δημιουργήσαμε με αυτήν την ταινία. Βρήκε την αγάπη που θα υποστήριζε τις φιλοδοξίες της. Η Andie πιθανότατα να διοικούσε κάτι τώρα".

Φυσικά, οι fans του rom-com θα λάτρευαν ένα sequel με την Hudson και τον McConaughey, των οποίων η χημεία είναι αναμφισβήτητη στην οθόνη. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σχετικά με ένα νέο εγχείρημα, όμως μπορούμε πάντα να ελπίζουμε σε εκπλήξεις.