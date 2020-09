Gigi Hadid | Και νέες φωτογραφίες από τη πρώτη της επαγγελματική φωτογράφιση ως έγκυος

Λίγες μέρες αφού έγινε viral topic στο διαδίκτυο με την πρώτη επαγγελματική της φωτογράφιση ως έγκυος, η Gigi Hadid μοιράστηκε μία σειρά από νέα της πορτραίτα με φουσκωμένη την κοιλιά.

Στο πρώτο πορτραίτο η εγκυμονούσα Gigi ποζάρει μ' ένα see- through καφτάνι σε λαδί χρώμα το οποίο αναδεικνύει μοναδικά την κοιλιά της, ενώ στο δεύτερο σετ με φωτογραφίες το supermodeld έχει υιοθετήσει ένα εντελώς διαφορετικό look με τζιν παντελόνι και μπουστάκι, με τη φουσκωμένη κοιλιά και πάλι σε πρώτο πλάνο. Στη λεζάντα της φωτογραφίας η Gigi έγραψε "33 εβδομάδες" που σημαίνει ότι διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της και σύντομα θα κρατήσει στην αγκαλιά της το κοριτσάκι της.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε από το ντουέτο Luigi και Iango και σε μία από τις αναρτήσεις της η Gigi Hadid μοιράστηκε και backstage στιγμιότυπα από το στούντιο.