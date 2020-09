Η Serena Williams έχει κερδίσει τους περισσότερους αγώνες του US Open στην ιστορία του τουρνουά

Με μία νίκη εναντίον της Kristie Ahn στον πρώτο γύρο (7-5, 6-3), έκανε το ντεμπούτο της η Serena Williams στο φετινό Open US. Αυτό αύξησε τον αριθμό των νικών της στο US Open singles σε 102, τις περισσότερες νίκες που έχει σημειώσει παίκτης τένις στην ιστορία του τουρνουά. Η Williams ξεπέρασε το ρεκόρ που κατείχε η Chris Evert στους ημιτελικούς του US Open το περασμένο έτους. Τι μπορεί να είναι καλύτερο από την επίτευξη αυτού του νέου ρεκόρ; Η Serena το κατάφερε στα γενέθλια της κόρης της Olympia.

Η Williams, η οποία έγινε 39 ετών αυτόν τον μήνα και έχει έξι τίτλους στο US Open, κέρδισε τον πρώτο της αγώνα στο τουρνουά το 1998 - και μόλις έναν χρόνο μετά έλαβε την πρώτη της νίκη στο Grand Slam του Αμερικανικού Όπεν. Σε μια συνέντευξη στο γήπεδο μετά τον πρώτο γύρο της Τρίτης, η τενίστρια δήλωσε ευχαριστημένη με τον τρόπο που αγωνίστηκε για κάθε πόντο, προσθέτοντας ότι το "Serena focus" επέστρεψε.

"Έχουν περάσει χρόνια, από τη δεκαετία του '90, από τότε που κέρδισα έναν αγώνα σε συνεχόμενα σετ!" παραδέχτηκε. "Ένιωσα πολύ καλά. Ήμουν απλώς 'Serena, να είσαι απλά εσύ και να το κλείσεις' και ξέρω ότι μπορώ να το κάνω αυτό, έτσι ένιωθα πολύ καλά". Πρόσθεσε επίσης ότι το παιχνίδι χωρίς κοινό ήταν ήσυχο, όμως η ατμόσφαιρα εξακολουθούσε να θυμίζει σαν Grand Slam. "Είμαι ακόμα, νομίζω, παθιασμένη και δυναμική εκεί έξω".

Η Williams συνέχισε: "Πάντα έλεγα, 'Δεν μπορείς να το κάνεις για πάντα' παρόλο που το κάνω κάπως για πάντα. Μία από αυτές τις μέρες, θα τελειώσει, και μου αρέσει να είμαι εκεί έξω". Η Serena κυνηγάει τη 24η νίκη της στα Grand Slam singles, που θα ισοδυναμούσε με το συνολικό ρεκόρ της Margaret Court.