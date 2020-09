Η Katie Holmes με μία ακόμη casual chic εμφάνιση στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Τον τελευταίο χρόνο, η Katie Holmes έχει κάνει ένα δυναμικό comeback, χαρίζοντας αρκετά looks που προσφέρουν στυλιστική έμπνευση. Ένα από αυτά - ίσως και το πιο διάσημο - ήταν η ζακέτα και το ασορτί bralette της, με τα οποία φωτογραφήθηκε πέρσι τον Σεπτέμβριο στο Soho της Νέας Υόρκης. Με αυτή την εμφάνισή της, η Khaite είδε τις αναζητήσεις για το brand να αυξάνονται κατά 217% στο διαδίκτυο, ενώ το σετ έγινε sold out μέσα σε μία ώρα και το Eda Bralette -όπως λέγεται- ήταν για σχεδόν δύο μήνες το most viewed αντικείμενο του brand.

Τώρα, η Holmes πραγματοποίησε μία ακόμη casual εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας έναν πλεκτό κορσέ, πάλι από την Khaite. Η ηθοποιός, συνδύασε το Lucie top σε κρεμ απόχρωση με τζιν, λευκά sneakers και μια knitted tote, δημιουργώντας ένα effortless chic outfit για τις καθημερινές εμφανίσεις στην πόλη.

Το top διατίθενται σε δύο χρώματα - κρεμ και μαύρο - και κοστίζει 848 ευρώ. Μέχρι στιγμής, είναι διαθέσιμο στο site της Khaite.