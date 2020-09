Η Kim Kardashian ανακοίνωσε το τέλος του Keeping Up with the Kardashians

"Μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν, εκατοντάδες επεισόδια και πολλές εκδηλώσεις, είμαστε ευγνώμονες σε όλους εσάς που μας έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια - μέσα από τις καλές και τις κακές στιγμές, τις χαρές και τα δάκρυα, πολλές σχέσεις και παιδιά" έγραψε η Kim Kardashian West στο Instagram, ανακοινώνοντας το τέλος του Keeping Up with the Kardashians.

Με ένα throwback στιγμιότυπο, από το πρώτο poster της σειράς, η Kim ενημέρωσε τους 188 εκατομμύρια fans της στο Instagram ότι το δημοφιλές reality show θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021. Το μήνυμα της Kardashian West μοιράστηκε και η Khloe Kardashian με την Kris Jenner στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram pages. Το reality στάθηκε η αφορμή για αρκετά spin offs από άλλα μέλη της οικογένειας Kardashian, όπως τα Kourtney and Khloé Take Miami, Khloe & Lamar, I Am Cait και Life of Kylie.

Η reality star και επιχειρηματίας ευχαρίστησε στη συνέχεια όλους όσοι συμμετείχαν στην ανάδειξη της οικογένειας μέσα από το τηλεοπτικό show - συμπεριλαμβανομένου του εκτελεστικού παραγωγού Ryan Seacrest, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τη σειρά από την πρώτη του σεζόν.