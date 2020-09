Η βασίλισσα εγκαινιάζει την έκθεση "Hold Still" με ένα ξεχωριστό μήνυμα

Νωρίτερα φέτος, η δούκισσα του Κέιμπριτζ είχε ανακοινώσει τον διαγωνισμό φωτογραφίας "Hold Still". Η Kate Middleton ενθάρρυνε το κοινό να υποβάλει φωτογραφίες που αποτύπωσαν το πνεύμα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, με έμφαση σε τρία βασικά θέματα: Helpers and Heroes, Your New Normal, and Acts of Kindness.

Η έκθεση φωτογραφίας ξεκίνησε σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, με τη δούκισσα να έχει μια θέση ανάμεσα στην κριτική επιτροπή. Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου, η έκθεση "Hold Still" περιλαμβάνει εκατό πορτρέτα που επέλεξε η ίδια και τέσσερις άλλοι κριτές μέσα από 31.598 υποβολές".

Πριν από την έναρξη της έκθεσης, η Kate Middleton μοιράστηκε μια επιλογή των φωτογραφιών με τη Βασίλισσα Ελισάβετ, για να ενημερώσει τη μονάρχη για την εκπληκτική ανταπόκριση του κόσμου στον διαγωνισμό. Όπως εξηγείται και σε ένα επίσημο δελτίο τύπου, "οι εικόνες παρουσιάζουν ένα μοναδικό ρεκόρ των κοινών και ατομικών μας εμπειριών κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης περιόδου της ιστορίας, μεταφέροντας χιούμορ και θλίψη, δημιουργικότητα και καλοσύνη, τραγωδία και ελπίδα".

Ως απάντηση στις εκπληκτικές φωτογραφίες των διαγωνιζόμενων, η βασίλισσα έγραψε ένα γράμμα σε όλους όσοι συμμετείχαν. Η έκθεση θα προβληθεί διαδικτυακά στον ιστότοπο της Εθνικής Πινακοθήκης.

"Με μεγάλη χαρά είχα την ευκαιρία να δω πολλά πορτρέτα που συμπλήρωσαν τις τελικές 100 εικόνες για την έκθεση φωτογραφίας Hold Still.

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ και εγώ, εμπνευστήκαμε από το πώς οι φωτογραφίες έχουν αποτυπώσει την ανθεκτικότητα του βρετανικού λαού σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, είτε πρόκειται για τον εορτασμό των εργαζομένων στην πρώτη γραμμή, την αναγνώριση του κοινού πνεύματος ή την υποστήριξη σε εκείνους που έχουν ανάγκη.

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ και εγώ στέλνουμε τις καλύτερες ευχές και τα συγχαρητήριά μας σε όλους όσοι υπέβαλαν ένα πορτρέτο στην έκθεση" αναφέρει η βασίλισσα Ελισάβετ στην επιστολή της.