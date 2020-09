Ο Zayn Malik κυκλοφόρησε το νέο του single και ίσως είναι εμπνευσμένο από την Gigi

Με μια ξεκάθαρα R&B αισθητική, το πρώην μέλος των One Direction- που μόλις έγινε μπαμπάς-, ο Zayn Malik τραγουδάει για μια αγάπη που προσπαθεί να σώσει, ενώ το νέο του single 'ντύνεται' με ένα ατμοσφαιρικό video. "Gotta let it go so your heart don’t break".

Οι θαυμαστές του 27χρονου υποθέτουν πως είναι εμπνευσμένο από τη σχέση του με τη Gigi Hadid, με την οποία μόλις απέκτησε μια κόρη. Αφού επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2016, έκτοτε έχουν χωρίσει δημόσια και επανασυνδεθεί δυο φορές, το 2018 και ξανά το 2019. Ωστόσο, ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει την έμπνευσή του.

Αφού χώρισε με τη Hadid το 2018, παραδέχθηκε πως πίστευε ότι η σχέση τους θα κρατήσει στον χρόνο. "Ήλπιζα να ερωτευτώ κάποια για το υπόλοιπο της ζωής μου και της δικής της, όπως όλοι”, είχε πει τότε.

Τώρα ο Malik και η Hadid είναι δυο ευτυχείς γονείς. "Είμαι ευγνώμων που τη γνώρισα, περήφανος που είναι δική μου και χαίρομαι για τη ζωή που θα έχουμε μαζί”, είπε ο τραγουδιστής, ανακοινώντας και τα νέα για τη γέννηση της κόρης του.