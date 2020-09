Η Michelle Obama μιλάει για τις κόρες της, Sasha και Malia

Σε συνέντευξη της στον Conan O'Brien, η Michelle Obama αποκάλυψε ότι οι κόρες της, Sasha και Malia Obama, νιώθουν τις συνέπειες της καραντίνας στην οποία βρίσκονται εδώ και μήνες μαζί με τους γονείς τους.

Η Michelle είπε πως στην αρχή της καραντίνας, οι κόρες της ήταν ενθουσιασμένες που θα περνούσαν χρόνο μαζί της και με τον Barack Obama. "Είχαμε οργανωθεί και περνούσαμε τις μέρες μας ο καθένας κάνοντας τη δουλειά του- τα κορίτσια πηγαίναν ακόμα στα μαθήματα τους την άνοιξη- και άρα δουλεύαμε, κάναμε λίγο γυμναστική και μετά τα βράδια καθόμασταν όλοι μαζί. Κάναμε διάφορα πράγματα. Πίναμε cocktails, και μετά παίζαμε παιχνίδια ή φτιάχναμε κάποιο puzzle”.

"Αυτό Conan ήταν τον πρώτο καιρό”, είπε γελώντας για το πως οι κόρες της έχασαν τον ενθουσιασμό τους μετά από μερικούς μήνες.

"Νομίζω ότι τα παιδιά μας μας βαρέθηκαν...που δεν πειράζει, γιατί και εμείς τις είχαμε βαρεθεί λίγο. Και μετά ήρθε το καλοκαίρι, ήμασταν πιο πολύ έξω, ήρθαμε στην εξοχή όπου είμαστε ακόμα, οπότε είχαμε πιο πολύ χώρο...αυτό ήταν καλό”, εξήγησε. "Και τώρα τα παιδιά έχουν επιστρέψει στα μαθήματα τους και το Zoom. Τα κάνουν εξ αποστάσεως. Και πλέον δεν τρελαίνονται που είναι μαζί μας”.

Πριν λίγες ημέρες, η Michelle συμμετείχε σε ένα live chat στο Instagram με τη Jennifer Lopez, με αφορμή την πρωτοβουλία της υπέρ της ψήφου, When We All Vote, όπου και εκεί μίλησε για τις κόρες της. Είπε πως η Sasha και η Malia θέλουν να γυρίσουν η καθεμία στο πανεπιστήμιό της, όμως τελικά ξέρουν ότι κάνουν καλά που μένουν σπίτι για λίγο ακόμα”. "Χαίρομαι που μένουν εδώ, και ας με έχουν βαρεθεί”, είπε γελώντας.