H JLO με αθλητικό look χορεύει στον κήπο της

To στυλ της Jennifer Lopez είναι πάντα εντυπωσιακό –είτε πρόκειται για εμφάνιση στο κόκκινο χαλί είτε για ένα χαλαρό weekend look. Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο σύντροφός της Alex Rodriguez στο λογαριασμό του στο Instagram, η JLo πίνει τον πρωινό καφέ της δίπλα στην πισίνα του σπιτιού της φορώντας μαύρο κολάν και αθλητικό τοπ που αναδεικνύει τους άψογους (όπως πάντα) κοιλιακούς της. Προφανώς χαρούμενη που είναι Σαββατοκύριακο, η Jennifer χορεύει -χωρίς να γνωρίζει από ό,τι φαίνεται ότι ο Rodriguez την βιντεοσκοπεί για να ανεβάσει το βίντεο στα social media με το caption "Headed into the weekend like 💕💃🏼".

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Jennifer Lopez αναφέρθηκε στην πανδημία και χαρακτήρισε "ευλογία" το γεγονός ότι μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι με την οικογένειά της. "Ο Alex κι εγώ έχουμε ζήσει νομαδική ζωή –πρώτα χώρια και στη συνέχεια μαζί- επειδή εξαιτίας της δουλειάς μας έπρεπε να ταξιδεύουμε διαρκώς. Η ευλογία της καραντίνας για εμάς ήταν η δυνατότητα να τρώμε μαζί με τα παιδιά μας για μήνες".