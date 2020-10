George Clooney | Παραλίγο να ήταν ο πρωταγωνιστής του The Notebook

To "The Notebook" ("To Ημερολόγιο") είναι μία από τις πιο δημοφιλείς ρομαντικές ταινίες όλων των εποχών, και παραλίγο να είχε διαφορετικό πρωταγωνιστή απ' αυτόν που γνωρίζουμε όλοι στον ρόλο του Noah, δηλαδή τον Ryan Gosling. Τo γεγονός έκανε γνωστό ο πρώτος πρώτος υποψήφιος για τον ρόλο, ο George Clooney, σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Στο πρόσφατο London Film Festival, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι τον είχαν προσεγγίσει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τον Paul Newman - που θα έπαιξε τον χαρακτήρα σε μεγάλη ηλικία. "Θα κάναμε το The Notebook παρέα", δήλωσε ο Clooney μιλώντας για τον Newman, που πέθανε το 2008. "Βασικά, εγώ θα τον έπαιζα σε νεαρή ηλικία, κι ήταν αστείο. Συναντηθήκαμε και είπαμε: Αυτό είναι. Θα είναι σπουδαίο", προσθέτει. Και συνεχίζει, σύμφωνα με τον Independent: "Ήταν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους που υπήρχαν. Ξανασυναντηθήκαμε και του είπα: Δεν μπορώ να παίξω εσένα. Δεν σου μοιάζω καθόλου. Είναι τρελό. Εμείς απλά θέλαμε να το κάνουμε γιατί θέλαμε να συνεργαστούμε επαγγελματικά, αλλά καταλήξαμε ότι δεν ήταν το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε".

Στο film που γυρίστηκε το 2004 πρωταγωνιστούν ως Noah ο Ryan Gosling - σ' έναν βεβαίως κορυφαίο ρόλο της καριέρας του - και η Rachel McAdams στο ρόλο της Allie, ενώ ο James Garner και η Gena Rowlands ερμηνεύουν τους ρόλους σε μεγαλύτερη ηλικία.