Leonardo DiCaprio και Camila Morrone έκαναν μια σπάνια κοινή εμφάνιση στα Όσκαρ

Ο Leonardo DiCaprio και η σύντροφός του Camila Morrone έκαναν μία σπάνια κοινή εμφάνιση στα φετινά βραβεία Όσκαρ. Οι δυο τους έφτασαν στο κόκκινο χαλί με μερικά λεπτά διαφορά. Η Morrone επέλεξε ένα κομψό, διαφανές φόρεμα σε πολύ απαλό blush χρώμα, ενώ ο DiCaprio προτίμησε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με παπιγιόν.

Ο Leo ήταν προτεινόμενος για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου για την ταινία του Quentin Trantino "Once Upon a Time… in Hollywood” όπου υποδύθηκε τον Rick Dalton. H Μοrrone παρόλο που δεν ήταν υποψήφια σε κάποια κατηγορία, είχε εμφανιστεί στην αμφιλεγόμενη ταινία Mickey and the Bear. Κατά τη διάρκεια της performance της Janelle Monáe στην έναρξη της τελετής, η Morrone καθόταν δίπλα στον DiCaprio και τον Brad Pitt, όπως φάνηκε στην κάμερα.

Το ζευγάρι επιλέγει να κρατάει χαμηλό προφίλ και έτσι η αποψινή είναι η πρώτη τους επίσημη κοινή εμφάνιση. Παρόλα αυτά οι δυο τους φαίνεται να τα πηγαίνουν πολύ καλά, αν και ο Leonardo έχει τη φήμη ότι αλλάζει πολύ συχνά συντρόφους.

"Η ταινία Once Upon a Time… in Hollywood διαρκεί περίπου τρεις ώρες και μέχρι να τελειώσει η σύντροφός του ήταν ήδη πολύ μεγάλη γι’ αυτόν" είχε πει αστειευόμενος ο Ricky Gervais στις Χρυσές Σφαίρες, τον περασμένο μήνα.

Ο ηθοποιός δεν μιλάει δημόσια για τη σχέση τους, αλλά η Morrone είπε πρόσφατα κάποια πράγματα στους Los Angeles Times. "Υπάρχουν τόσες σχέσεις στο Hollywood –και στην ιστορία του κόσμου- που οι άνθρωποι έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να μπορεί να έχει σχέση με όποιον θέλει” είχε πει.