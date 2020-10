Χάθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα της Diana που σχετίζεται με την περίφημη συνέντευξή της

Το 1995 η πριγκίπισσα Diana σόκαρε τη βασιλική οικογένεια και ολόκληρο τον κόσμο, δίνοντας μια συνέντευξη στο BBC1 Panorama. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον δημοσιογράφο Martin Bashir, η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα στο γάμο της με τον πρίγκιπα Κάρολο, ακόμη και για τον ρόλο που έπαιξε η απιστία του στον χωρισμό τους. "Ήμασταν τρεις σε αυτό τον γάμο, άρα ήμασταν πολλοί”, είχε πει.

Σήμερα, 25 χρόνια αργότερα, το ντοκιμαντέρ του Channel 4, Diana: The Truth Behind the Interview ισχυρίζεται πως ο Bashir εξανάγκασε την Diana να δώσει την λόγω συνέντευξη. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Bashir ήταν "ένας σχετικά άγνωστος δημοσιογράφος τότε” και το ντοκιμαντέρ δείχνει στοιχεία πως πλαστογράφησε τραπεζικά έγγραφα προκειμένου να κάνει την Diana να δεχθεί. Συγκεκριμένα, η έρευνα λέει πως ο Bashir δημιούργησε πλαστά έγγραφα που έδειχναν πως κάποιο μέλος του προσωπικού της Diana πληρώθηκε για να δημοσιεύσει πληροφορίες για τη ζωή της.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν τέτοιου είδους φήμες. Το BBC ερεύνησε αρχικά το ζήτημα λίγους μήνες αφού παίχτηκε η συνέντευξη. Η Diana, η οποία ήταν ακόμα εν ζωή, λέγεται πως έγραψε ένα χειρόγραφο και υπογεγραμμένο σημείωμα όπου έλεγε πως ο Bashir ουδέποτε της έδειξε κάποιο έγγραφο. Όμως αυτό το σημείωμα χάθηκε.

"Τα αρχεία του BBC από εκείνη την εποχή λένε πως η πριγκίπισσα επιβεβαίωσε γραπτώς πως αυτά τα έγγραφα δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην απόφασή της”, είπε το BBC σε μια πρόσφατη δήλωση στην Telegraph. "Το BBC δεν έχει πλέον αντίγραφο αυτού του σημειώματος. Ωστόσο η ύπαρξη του έχει αρχειοθετηθεί και είχε λάβει γνώση και η διοίκηση”.