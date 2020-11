Ο Johnny Depp έχασε την υπόθεση εναντίον της The Sun

Την υπόθεση εναντίον της The Sun έχασε ο Johnny Depp, για ένα άρθρο του 2018 που τον περιέγραφε ως "κακοποιητικό σύζυγο", με αποτέλεσμα να μη λάβει αποζημίωση για δυσφήμιση.



"Ο ενάγων [Depp] δεν πέτυχε στη δράση του για δυσφήμιση… Οι κατηγορούμενοι [The Sun and News Group Newspapers] έχουν δείξει ότι αυτό που δημοσίευσαν ήταν ουσιαστικά αληθές. Έχω καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα αφού εξέτασα λεπτομερώς τα 14 περιστατικά στα οποία στηρίζονται οι κατηγορούμενοι, καθώς και τις γενικές εκτιμήσεις που υπέβαλε ο ενάγων" δήλωσε ο δικαστής.



Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη δίκη περί συκοφαντίας του 21ου αιώνα στη Βρετανία και έχει καλυφθεί ευρέως από τον Τύπο. Τόσο ο Depp όσο και ο Amber Heard παρακολούθησαν τη διαδικασία, στην οποία αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τη βίαιη, θυελλώδη σχέση τους.

Η δίκη είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάρτιο, αλλά καθυστέρησε λόγω της πανδημίας. Οι δικηγόροι του Depp προσπάθησαν να αποδείξουν ότι οι ισχυρισμοί της The Sun είναι ψευδείς και ισοδυναμούν με "σοβαρή βλάβη", όπως ορίζεται στον Νόμο του 2013 περί δυσφήμισης, μήνυση του εκδότη του ταμπλόιντ, News Group Newspapers (NGN) και του εκτελεστικού εκδότη του, Dan Wootton.

Η δικηγόρος της Amber Heard, Elaine Charlson Bredehoft, η οποία εκπροσωπεί επίσης την ηθοποιό σε μια παρόμοια υπόθεση δυσφήμισης στις ΗΠΑ, δήλωσε: "Πολύ σύντομα, θα παρουσιάσουμε ακόμη πιο ογκώδη στοιχεία στις ΗΠΑ. Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε δικαιοσύνη για την Amber Heard στο δικαστήριο των ΗΠΑ και να υπερασπιστούμε το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου". Η σημερινή απόφαση μπορεί να μην είναι το τέλος της νομικής μάχης, καθώς αναμένεται ο Depp να κάνει έφεση.

Ο Depp και η Heard γνωρίστηκαν το 2011 στο σετ του The Rum Diaries και παντρεύτηκαν λίγα χρόνια αργότερα το 2015. Το 2016, η Heard έλαβε προσωρινή περιοριστική εντολή εναντίον του, αφού τον κατηγορούσε για κακοποίηση - ισχυρισμό που ο ηθοποιός αρνήθηκε.



Το πρώην ζευγάρι διευθέτησε το διαζύγιό τους εκτός δικαστηρίου το 2017 και η Heard δώρισε το ποσό του διακανονισμού (7 εκατομμύρια δολάρια) σε μία φιλανθρωπική οργάνωση που υποστηρίζει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ένα παιδικό νοσοκομείο.