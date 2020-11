Πριγκίπισσα Diana | Αυτή ήταν "η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωή της"

Τα πρώτα επεισόδια της τέταρτης σεζόν του The Crown επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στη σχέση μεταξύ του πρίγκιπα Καρόλου και της Diana, η οποία ξεκίνησε το 1980. Το τρίτο επεισόδιο, με τίτλο "Fairytale", ξεκινά λίγο μετά την πρώτη επίσκεψη της Diana στο Balmoral, κατά την οποία παίρνει "τη σφραγίδα έγκρισης" της βασιλικής οικογένειας - συγκεκριμένα του πρίγκιπα Φίλιππου. Μετά την επιτυχία αυτή, η σχέση της Diana με τον Κάρολο γίνεται πιο σοβαρή και αρχίζει να τραβά την προσοχή των παπαράτσι. Όπως παρουσιάζεται στο show, η Diana ζουσε στο Λονδίνο με τρεις συγκατοίκους εκείνη την εποχή.

Σύμφωνα με τη βιογραφία του Andrew Morton, Diana: Her True Story—in Her Own Words, η Diana περιέγραψε τις μέρες της που ζούσε σε αυτό το διαμέρισμα ως "η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής της". "Ήταν νεανικό, αθώο, απλό και πάνω απ 'όλα διασκεδαστικό", είπε η Diana, σύμφωνα με το βιβλίο του Morton, για το χρόνο της στο διαμέρισμα. "Γελούσα πολύ εκεί".

Ποιοι ήταν οι συγκάτοικοί της;

Η στενή σχολική φίλη της Diana, Carolyn Bartholomew, μετακόμισε στο διαμέρισμα μαζί της τον Ιούλιο του 1979. Μαζί τους μετακόμισαν και άλλες δύο συμμαθήτριές τους, η Sophie Kimball και η Philippa Coaker. Αλλά αυτοί δεν είναι οι συγκάτοικοι που παρουσιάζονται στο The Crown.

Το καλοκαίρι του 1980, ένα χρόνο αφότου μετακόμισε για πρώτη φορά στο διαμέρισμα, η Diana και ο Κάρολος ξεκίνησαν τη σχέση τους. Εκείνη την περίοδο η Diana και η Carolyn συνέχιζαν να μένουν στο διαμέρισμα, αλλά οι νέοι συγκάτοικοί τους ήταν η Anne Bolton και η Virginia Pitman. Αυτοί είναι οι τρεις φίλοι που βλέπουμε γύρω από την Diana στο τρίτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν.

Η Diana και η Carolyn είχαν πολύ στενή σχέση, έχοντας συναντηθεί για πρώτη φορά στο West Heath School όταν ήταν 12. Κατά τη διάρκεια της συγκατοίκησής τους, η Carolyn σπούδαζε τραγούδι και πιάνο στο Royal College of Music. Η Carolyn τελικά θα γινόταν νονά του Πρίγκιπα Harry, ενώ η Diana ήταν νονά του δικού της γιου. Σε μια δημοπρασία του 2017, τα της Diana στην Carolyn κέρδισαν περισσότερα από 125.000 $.

Με την Anne, η οποία ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερή της, συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε διακοπές για σκι. Σε μια συνέντευξη σε εφημερίδα το 1981, η Anne μίλησε ανοιχτά για τη σουρεαλιστική εμπειρία της διαμονής στο διαμέρισμα αφού οι παπαράτσι άρχισαν να κυνηγούν τη Diana. "Συνηθίζαμε να καθόμαστε τη νύχτα και να κοιτάμε έξω από τις κουρτίνες σκεπτόμενες πότε θα φύγει το τελευταίο αυτοκίνητο", θυμάται. "Το πρωί μπορεί να υπήρχαν άλλα 30 εκεί κάτω, περιμένοντας να πάμε στη δουλειά."

Η Virginia, όπως η Anne, ήταν 21 ετών όταν η Diana αρραβωνιάστηκε με τον Κάρολο. Είχε ποικίλα ενδιαφέροντα, όπως το μαγείρεμα - εκπαιδεύτηκε στη διάσημη σχολή μαγειρικής Le Cordon Bleu στο Παρίσι - και τα ταξίδια.

Πότε μετακόμισε στο παλάτι;

Η Diana μετακόμισε από το διαμέρισμά της μετά την δημόσια ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον Κάρολο στις 24 Φεβρουαρίου 1981.Τότε εγκαταστάθηκε στο Clarence House, μια κατοικία που συνδέεται με το παλάτι του St James, για να προετοιμαστεί για το βασιλικό γάμο της.