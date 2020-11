Ο Tom Hardy θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία που θα σκηνοθετήσει η Angelina Jolie

Πίσω από τις κάμερες θα βρεθεί για ακόμα μία φορά η Angelina Jolie, σε ένα άκρως ενδιαφέρον project με πρωταγωνιστή τον Tom Hardy. Η Jolie θα σκηνοθετήσει μία biopic ταινία για τον Don McCullin, βασισμένη στην αυτοβιογραφία του φωτορεπόρτερ, Unreasonable Behaviour.

Ο McCullin φημίζεται για τις πολεμικές ανταποκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης κρίσεων στο Βιετνάμ και τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι φωτογραφίες του αντανακλούν τις κοινωνικές ανισότητες και αναταραχές και στη δουλειά του πρωτοστατούν τα πρόσωπα των άνεργων, φτωχών και υποταγμένων. Το όραμα, η ενσυναίσθηση και η γενναιότητά του τον καθιστούν αναμφισβήτητα ως έναν από τους μεγαλύτερους εν ζωή φωτογράφο. "Νιώθω τιμή που έχω την ευκαιρία να μεταφέρω τη ζωή του Don McCullin στην ταινία", δήλωσε η Jolie. "Μου άρεσε ο μοναδικός συνδυασμός του φόβου και της ανθρωπιάς - η απόλυτη δέσμευσή του να μαρτυρήσει την αλήθεια του πολέμου, και την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό του για όσους υποφέρουν από τις συνέπειές του. Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια ταινία τόσο ασυμβίβαστη όσο και η φωτογραφία του Don, για τους εξαιρετικούς ανθρώπους και τα γεγονότα που παρακολούθησε, καθώς και την άνοδο και την πτώση μιας μοναδικής εποχής στη δημοσιογραφία".

Το σκηνοθετικό έργο της Jolie είναι επικεντρωμένο στις συγκρούσεις, από το ντεμπούτο της το 2011 με την ταινία In the Land of Blood and Honey, μία ερωτική ιστορία στον πόλεμο της Βοσνίας, έως το First They Killed My Fatherμια μεταφορά των απομνημονευμάτων της ακτιβίστριας Loung Ung το 2017, που απεικονίζει τη βιαιότητα ενάντια στο λαό της Καμπότζης. Σύμφωνα με τη Guardian μάλιστα ήταν αυτή η σκηνοθετική δουλειά της Jolie που έπεισε τον McCullin να συνεργαστεί μαζί της.

"Έχοντας δει την τελευταία ταινία της Angelina για την Καμπότζη και έχοντας περάσει τόσο πολύ χρόνο εκεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, εντυπωσιάστηκα πολύ με το πώς έκανε μία τόσο ισχυρή και ακριβή αναπαράσταση του τόπου εκείνη την εποχή", είπε. "Νιώθω σαν να είμαι σε ασφαλή, ικανά και επαγγελματικά χέρια μαζί της".