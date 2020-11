Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Grammy Awards 2021

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy 2021, που θα πραγματοποιηθούν στις 31 Ιανουαρίου και θα μεταδοθούν από το CBS, με παρουσιαστή της βραδιάς τον Trevor Noah.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες (συνολικά 9) συγκεντρώνει η Beyoncé, ενώ την ακολουθούν κι άλλες διάσημες διάσημες καλλιτέχνιδες όπως η Fiona Apple (8), η Taylor Swift (6), η Dua Lipa (6), η ράπερ Megan Thee Stallion(4), η Phoebe Bridgers (4), η Billie Eilish (4) κ.ά. Ανάμεσα στους άντρες καλλιτέχνες, συναντάμε τους Roddy Ricch με 6 υποψηφιότητες- τις περισσότερες για άντρα καλλιτέχνη-, τον Drake, τον Bad Banny, και με μία υποψηφιότητα έχει ο Kanye West.

Αυτό που σχολίασαν πολλά αμερικανικά μέσα είναι η κυριαρχία των γυναικών στις φετινές υποψηφιότητες των Grammys, ενώ όπως σημειώνουν οι The LA Times αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που στην κατηγορία Best Rock Performance και οι 6 υποψήφιες είναι γυναίκες.

Οι υποψηφιότητες :

Δίσκος της Χρονιάς : "Black Parade" — Beyoncé, "Colors" — Black Pumas, "Rockstar" — DaBaby Featuring Roddy Ricch, "Say So" — Doja Cat ,"Everything I Wanted" — Billie Eilish, "Don't Start Now" — Dua Lipa, "Circles" — Post Malone, "Savage" — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé .

Άλμπουμ της χρονιάς: Chilombo — Jhené Aiko, Black Pumas (Deluxe Edition) — Black Pumas, Everyday Life — Coldplay, Djesse Vol. 3 — Jacob Collier, Women In Music Pt. III — Haim, Future Nostalgia — Dua Lipa, Hollywood's Bleeding — Post Malone, Folklore — Taylor Swift.

Τραγούδι της χρονιάς: "Black Parade" — Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim, "Kaydence" Krysiuk & Rickie "Caso" Tice, songwriters (Beyoncé), "The Box" — Samuel Gloade & Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch), "Cardigan" — Aaron Dessner & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift), "Circles" — Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh, songwriters (Post Malone), "Don't Start Now" — Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, songwriters (Dua Lipa), "I Can't Breathe" — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.), "If The World Was Ending" — Julia Michaels & JP Saxe, songwriters (JP Saxe Featuring Julia Michaels).

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada, Megan Thee Stallion.

