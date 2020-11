Courteney Cox | Αναπαριστά τη σκηνή με τη γαλοπούλα από τα Friends

Στο πνεύμα του Thanksgiving, η Courteney Cox αναπαριστά μία από πιο κλασικές σκηνές των Friends, αυτή με την ωμή γαλοπούλα στο κεφάλι της. Προς τέρψη των 10,2 εκατομμυρίων followers της στο Instagram, η 56χρονη ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο της ως Μόνικα Γκέλερ, χορεύοντας με τη γαλοπούλα στο κεφάλι.

"Καλή Ημέρα των Ευχαριστιών σε όλους. Ελπίζω να έχετε μια υπέροχη μέρα. Αισθάνομαι τόσο ευγνώμων", είπε η ηθοποιός, πριν υιοθετήσει έναν πιο απειλητικό τόνο για να πει πόσο δεν αντέχει να το gif της με τη γαλοπούλα στο κεφάλι.

Γνωρίζοντας όμως πόσο αγαπημένο στιγμιότυπο είναι αυτό για κάθε fan των Friends, και καθώς φέτος είναι μία ιδιαίτερη χρονιά, η Courteney Cox έκανε μία απίστευτη κίνηση: Μπήκε στο πνεύμα της γιορτής και αναβίωσε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της σειράς που προβλήθηκε στην 5η σεζόν, The one with all the Thanksgiving.

Πηγή: madamefigaro.gr