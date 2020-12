Gwen Stefani | Αναβιώνει ένα iconic outfit από την εποχή των No Doubt

Καθώς ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της single, η Gwen Stefani θυμάται την εποχή που γνώριζε τεράστια επιτυχία ως η frontwoman του συγκροτήματος No Doubt και αναβιώνει ένα iconic look από το videoclip για το hit "Just a Girl", που κυκλοφόρησε πριν από 25 χρόνια.

Το look, όπως αυτό αποτυπώνεται στη selfie που ανέβασε η Stefani στο Instagram, αποτελείται από ένα λευκό cropped tank top με κόκκινες και μπλε ρίγες, που ολοκλήρωσε προσθέτοντας μπόλικα χρυσά κοσμήματα στον λαιμό της και στα χέρια, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μία πομπαντούρ κοτσίδα και τα χείλη της βαμμένα με κόκκινο κραγιόν.

Στο videoclip, η Stefani φορούσε παρόμοιο cropped top, track pants, είχε επίσης τα μαλλιά της κοτσίδα και τα χείλη της βαμμένα κόκκινα.

"Είστε έτοιμοι για το νέο μου single;", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας με το hashtag #LetMeReintroduceMyself που παραπέμπει στον τίτλο του τραγουδιού.

Το videoclip του "Just a Girl"