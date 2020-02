Η Lena Dunham έκανε το ντεμπούτο της στο catwalk για το 16Arlington

Ένα αξέχαστο show είναι το ζητούμενο για κάθε brand, ειδικά όταν πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στα catwalks. Το 16Arlington κατάφερε το παραπάνω με επιτυχία, καθώς επέλεξε τη Lena Dunham για να περπατήσει για πρώτη φορά στην πασαρέλα.

Η ηθοποιός, συγγραφέας και παραγωγός γνώρισε για πρώτη φορά τους δημιουργούς του brand, Marco Capaldo και Kikka Cavenati, το 2019, όταν ο στυλίστας της τους προσέγγισε με αφορμή την πρεμιέρα του Once Upon A Time In Hollywood. "Άδραξαν την ευκαιρία" και οι τρεις τους δέθηκαν καθώς μοιράζονται την ίδια αίσθηση του χιούμορ και κοινή αγάπη για τη μόδα και τα σκυλιά.

"Μεγάλωσα βλέποντας Girls, οπότε ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι γι΄αυτό. Η Lena παίρνει τη μόδα στα σοβαρά, όμως διασκεδάζει ταυτόχρονα και αυτό κάνουμε κι εμείς. Παίρνουμε στα σοβαρά τη δουλειά μας, αλλά διασκεδάζουμε επίσης" σχολίασε η Cavenati.

"Ντύνεται για τον εαυτό της", προσθέτει ο Capaldo. "Ήμασταν τυχεροί που δουλεύουμε με τόσο δυναμικές γυναίκες από την αρχή - οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο, και η Lena είναι ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Ενσωματώνει αυτό το πνεύμα δύναμης και ευφυίας. Ταιριάζει σε ό,τι αντιπροσωπεύουμε σαν brand".

Για τη Lena Dunham, το να βρεθεί σε ρόλο μοντέλου και να περπατήσει για πρώτη φορά στην πασαρέλα, ήταν κάτι που έκανε χωρίς δισταγμό. "Είπε ότι ονειρευόταν από παιδί να βρεθεί σε ένα catwalk και το γεγονός ότι το έκανε για εμάς, ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε" είπε αστειευόμενος ο Capaldo. "Εμείς είπαμε, όχι εσύ κάνεις το όνειρό μας πραγματικότητα".