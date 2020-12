Naomi Osaka - LeBron James | Το 2020, προτεραιότητά τους ήταν ο ακτιβισμός

Η Naomi Osaka και ο LeBron James έχουν τους τίτλους Associated Press Female and Male Athlete of the Year αντίστοιχα. Ενώ οι επιδόσεις τους στο παιχνίδι ήταν αναμφίβολα κυρίαρχες καθ 'όλη τη διάρκεια του 2020, αυτό που πέτυχαν έξω από τα γήπεδα είναι αυτό που πραγματικά κέντρισε την προσοχή.

Η Osaka, μιλούσε συνεχώς για θέματα φυλετικής ανισότητας και αστυνομικής βίας όσο προετοιμαζόταν για το US Open και το Grand Slam. Η 23χρονη, της οποίας ο πατέρας είναι από την Αϊτή και η μητέρα της από την Ιαπωνία, όπως και άλλοι αθλητές, επέλεξε να μην παίξει σε μια προγραμματισμένη εκδήλωση τον Αύγουστο προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη δολοφονία του Jacob Blake από αστυνομικούς. "Ήταν μια τόσο δύσκολη χρονιά για τόσους πολλούς ανθρώπους”, δήλωσε η Osaka. "Και μετά βλέποντας τις αδικίες όπως του George Floyd, της Brenda Taylor και του Jacob Blake το καλοκαίρι, ράγισαν την καρδιά μου. Είμαι περήφανη για τη νίκη μου στο US Open των ΗΠΑ, αλλά περισσότερο που μπορώ να κάνω τους ανθρώπους να μιλούν για τα πραγματικά ζητήματα”.



Ο LeBron James, ηγήθηκε επίσης για την ευαισθητοποίηση σε διάφορα φυλετικά και κοινωνικά ζητήματα καθ 'όλη τη διάρκεια του 2020, από το κίνημα Black Lives Matter έως τις προεδρικές εκλογές.

"Ξέρω ακόμα τι κάνω στο γήπεδο και προφανώς, δίνω τα πάντα στο παιχνίδι”, δήλωσε ο James στο Associated Press. "Αλλά μπορώ να έχω μεγαλύτερο αντίκτυπο έξω από το γήπεδο τώρα. Και θέλω να συνεχίσω να εμπνέω με τον τρόπο που παίζω μπάσκετ. Αλλά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω να καλλιεργήσω τους ανθρώπους, να εμπνεύσω τους ανθρώπους, να ενώσω τους ανθρώπους, να τους ενδυναμώσω”.

Ο James και η οργάνωση του More Than A Vote έκαναν προτεραιότητα να συμμετέχουν περισσότεροι Μαύροι ψηφοφόροι στις εκλογές του 2020, βοηθώντας ορισμένους να κερδίσουν τα δικαιώματα ψήφου τους. Είχαν επίσης περισσότερους από 42.000 εθελοντές που εργάζονταν σε εκλογικά τμήματα για τις εκλογές του Νοεμβρίου.