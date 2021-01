H Nicole Kidman και ο Javier Bardem ως Lucille Ball και Desi Arnaz

Ένα από τα διάσημα ζευγάρια του Old Hollywood φαίνεται πώς θα ενσαρκώσουν οι Nicole Kidman και Javier Bardem. Σύμφωνα με το Deadline, οι δύο ηθοποιοί είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσουν ως Lucille Ball και Desi Arnaz, στην επερχόμενη ταινία Being the Ricardos, που γράφει και σκηνοθετεί ο Aaron Sorkin.

Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα σε μία εβδομάδα, όσο το ζευγάρι ετοιμάζεται για την παραγωγή του I Love Lucy. "Η Lucy και ο Desi αντιμετωπίζουν μία κρίση που θα μπορούσε να διαλύσει τις καριέρες τους και μία ακόμα που θα μπορούσε να διαλύσει τον γάμο τους" γράφει το Deadline.

Δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία κυκλοφορίας για την ταινία, ούτε πρόγραμμα για την παραγωγή, δεδομένων και των καθυστερήσεων που αντιμετωπίζει η βιομηχανία του κινηματογράφου εξαιτίας της πανδημίας.

Getty Images Lucille Ball και Desi Arnaz

Η ταινία Being the Ricardos, είχε ως αρχικό τίτλο Lucy and Desi, και είναι στα σχέδια της βιομηχανίας εδώ και καιρό. Αν και το όνομα του Bardem ήταν αυτό που εξεταζόταν για τον ρόλο του Arnaz, ήταν η Cate Blanchett η ηθοποιός που θα υποδυόταν αρχικά την Ball το 2017.

Η Ball και ο Arnaz παντρεύτηκαν το 1940, μόλις έξι μήνες μετά τη γνωριμία τους, και είχαν έναν θρυλικό αλλά ταραχώδη γάμο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η Ball υπέβαλε αίτηση διαζυγίου μετά την απιστία του Arnaz, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Από το 1951 έως το 1957, εμφανίστηκαν στο I Love Lucy, το οποίο εκτόξευσε τη φήμη τους. Το 1960 πήραν τελικά διαζύγιο.