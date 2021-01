Jane Fonda | Θα λάβει το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille στις Χρυσές Σφαίρες 2021

Μία ιδιαίτερη τιμητική διάκριση πρόκειται να λάβει η Jane Fonda στην 78η απονομή των Χρυσών Σφαιρών. Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood, η ηθοποιός θα λάβει το τιμητικό βραβείο Cecil B. DeMille για την συνολική της πορεία και την καριέρα της στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση.

Η Jane Fonda έχει πρωταγωνιστήσει σε πολύ διάσημες και επιτυχημένες ταινίες και σειρές όπως τα "Klute”, "Barefoot in the Park”, "9 to 5”, "Grace and Frankie”, "The Newseoom”, το "Coming Home” για το οποίο κέρδισε το Όσκαρ του Α' Γυναικείου Ρόλου, αλλά και το "The Dollmaker” για το οποίο κέρδισε βραβείο Emmy.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών ξένου τύπου, Ali Sar, ανακοίνωσε στο Variety πως "Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου με μεγάλη της χαρά θα δώσει το Βραβείο Cecil B. de Mille του 2021 στην Jane Fonda. Για πάνω από πέντε δεκαετίες, το εύρος της δουλειάς της Jane έχει αγκυροβοληθεί στον ασταμάτητο ακτιβισμό της, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα για να απευθύνει κάποια από τα πιο σημαντικά κοινωνικά ζητήματα της εποχής μας. Το αδιαμφισβήτητο ταλέντο της τής έχει χαρίσει τα υψηλότερα επίπεδα αναγνώρισης, και, αν και η καριέρα της έχει πάρει πολλές στροφές, η ακλόνητη αφοσίωσή της στο να φέρει την αλλαγή παραμένει. Μας τιμά που θα γιορτάσουμε τα κατορθώματά της στις Χρυσές Σφαίρες του 2021”.

Βραβείο Cecil B. DeMille

Το εν λόγω βραβείο είναι μία τιμητική διάκριση για ηθοποιούς, παρ5αγωγούς, σκηνοθέτες και σεναριογράφους για τη συμβολή τους στην τέχνη του κινηματογράφου. Η πρώτη φορά που αποδόθηκε σε κάποιον ήταν στην 9η τελετή των Χρυσών Σφαιρών τον Φεβρουάριο του 1952 και πήρε το όνομα του από τον σκηνοθέτη που το παρέλαβε, Cecil B. DeMille.

Η πρώτη γυναίκα που παρέλαβε το συγκεκριμένο βραβείο ήταν η Judy Garland, ενώ το 2018, η Oprah Winfrey ήταν η πρώτη αφρικανοαμερικανίδα γυναίκα που της απονεμήθηκε το συγκεκριμένο βραβείο.

Άλλες γυναίκες που τιμήθηκαν με το Cecil B. DeMille βραβείο είναι οι Joan Crawford (1970), Bette Davis (1974), Lucille Bail (1979), Elizabeth Taylor (1985), Doris Day (1989),Audrey Hepburn (1990), Lauren Bacall(1993), Sophia Lauren(1995), Shirley MacLaine(1998), Barbra Streisand(2000), Jodie Foster (2013) και Meryl Streep(2017).