Simone Ashley | Από το Sex Education στο Bridgerton

Η Simone Ashley από το Sex Education θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δεύτερη σεζόν του Bridgerton, απέναντι στον Jonathan Bailey. Η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Netflix, σε παραγωγή της Shona Rhimes, επικεντρώνεται στην αναζήτηση της κατάλληλης νύφης για τον μεγαλύτερο αδερφό της οικογένειας Bridgerton, τον Anthony (Bailey), όπως αναφέρεται στο δεύτερο βιβλίο της σειράς Bridgerton της Julia Quinn, The Viscount Who Loved Me.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αυτή την άνοιξη στο Λονδίνο και η Ashley θα υποδυθεί την Kate Sharma, τη γυναίκα που θα κινήσει το ερωτικό ενδιαφέρον του Anthony. Το Deadline περιγράφει τον χαρακτήρα ως "μια έξυπνη, ανυπόμονη νεαρή γυναίκα που δεν ανέχεται τους ανόητους - συμπεριλαμβανομένου και του Anthony Bridgerton". Η ηθοποιός έγινε περισσότερο γνωστή μέσα από τον ρόλο της ως Olivia Hanan στο Sex Education, αλλά εμφανίζεται επίσης στην τρίτη σεζόν του Broadchurch.

Τον Ιανουάριο, το Bridgerton αναδείχθεικε ως η πιο δημοφιλής σειρά όλων των εποχών του Netflix. Μέσα στις πρώτες 28 ημέρες από την κυκλοφορία του, το δράμα εποχής προβλήθηκε από 82 εκατομμύρια νοικοκυριά, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 63 εκατομμύρια που προέβλεπε το Netflix.