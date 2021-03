Elsa Peretti | Έφυγε από τη ζωή η σχεδιάστρια κοσμημάτων του οίκου Tifanny

Η διάσημη σχεδιάστρια κοσμημάτων Elsa Peretti, το όνομα της οποίας ήταν συνυφασμένο για δεκαετίες με τον οίκο Tiffany & Co., έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Η ιταλίδα σχεδιάστρια πέθανε στο σπίτι της στην Ισπανία σύμφωνα με ανακοίνωση του Nando- Elsa Peretti Foundation: "Μια γυναίκα με εξαιρετική γενναιοδωρία, φιλάνθρωπος και παγκοσμίου φήμης σχεδιάστρια. Μια ελεύθερη, δυνατή οραματίστρια. Το παράδειγμά της θα το θυμόμαστε για πάντα" ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση.

Η Peretti μεγάλωσε στην Ιταλία και ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο τη δεκαετία του ‘60 μετακομίζοντας στη Βαρκελώνη και μετά από απόφαση της οικογένειάς της να μην την στηρίζει οικονομικά.

Στην Ισπανία γρήγορα αγκαλιάστηκε από τους καλλιτεχνικούς κύκλους της εποχής που περιλάμβανε μεγάλα ονόματα των Τεχνών, ανάμεσα στα οποία και ο Salvador Dali. Λίγο μετά μετακόμισε στη Νέα Υόρκη όπου ως μοντέλο συνεργάστηκε με σχεδιαστές όπως οι Halston και Giorgio di Sant'Angelo και ξεκίνησε να δημιουργεί κοσμήματα για να τα φοράει η ίδια.

Ο Halston σύντομα τη σύστησε με τους υπεύθυνους του οίκου Tiffany & Co., όπου σχεδίαζε κοσμήματα αποκλειστικά σχεδόν για το υπόλοιπο της καριέρας της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου "Η Elsa Peretti ήταν μια δεξιοτέχνης που έφερε επανάσταση στον κόσμο του σχεδίου και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που οι γυναίκες φορούσαν κοσμήματα. Η κληρονομιά της θα παραμείνει μια διαρκής έμπνευση για πολλές γενιές ακόμα".

Η σχεδιάστρια από τότε που ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον οίκο, δημιούργησε αμέτρητα σχέδια που εμπνεύστηκε από στοιχεία της φύσης αλλά και το σχήμα των κόκαλων. Έγινε γνωστή, για την επιθυμία της να δημιουργεί κοσμήματα που είναι προσιτά όσον αφορά στην τιμή ενώ το πάθος της την οδήγησε στο να δημιουργήσει την συλλογή ‘Diamonds by the Yard’ για τον οίκο Tiffany & Co., μια σειρά που περιλάμβανε κομμάτια αξίας από 300 μέχρι 75.000 δολάρια.

Όπως είχε πει στη πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό WSJ τον περασμένο Αύγουστο "πρέπει να μπορεί να βγαίνεις στο δρόμο με τα κοσμήματά σου. Οι γυναίκες δεν μπορούν να κυκλοφορούν φορώντας πάνω τους 1 εκατομμύριο".

Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά την πιο επιτυχημένη σχεδιάστρια κοσμημάτων που είδε τα σχέδιά της σαν γλυπτά και έκανε όλες τις γυναίκες που αγαπούν τη μόδα να θέλουν να περπατήσουν στο δρόμο φορώντας κοσμήματα.