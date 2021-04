"Στην Εντατική" | Το καστ της δημοφιλούς σειράς ενώνεται για ένα reunion επεισόδιο

Η δημοφιλής σειρά ‘Στην Εντατική’ επιστρέφει με ένα reunion επεισόδιο με όλους τους αγαπημένους χαρακτήρες για φιλανθρωπικό σκοπό. Η σειρά που μας έβαλε για πρώτη φορά μέσα στις αίθουσες ενός νοσοκομείου και μας έκανε να αγαπήσουμε τις ιστορίες των γιατρών που σώζουν ζωές καθημερινά μας επιφυλάσσει ένα ξεχωριστό επεισόδιο για το Stars In The House, τη σειρά του YouTube που προσφέρει τα έσοδά της για το Actors Fund.

O Noah Wyle, η Julianna Margulies και ο Anthony Edwards θα συναντήσουν ξανά τον George Clooney στο επεισόδιο που θα προβληθεί στις 22 Απριλίου και τα έσοδα του οποίου θα δοθούν στην μη κερδοσκοπική Waterkeeper Alliance.

Η ιδέα του ξεχωριστού αυτού επεισοδίου ήταν της ηθοποιού Gloria Reuben που υποδυόταν την Jeanie Boulet και πλέον είναι πρόεδρος της Waterkeeper Alliance.

To "ER” προβαλλόταν από το 1994 έως το 2009 και είχε καταφέρει να συγκεντρώσει αμέτρητες υποψηφιότητες για βραβεία, ενώ είχε βραβευτεί με 22 Emmy. Από αυτή τη σειρά, μάλιστα, ξεκίνησαν την καριέρα τους τόσο ο George Clooney όσο και ο Noah Wyle κι η Julianna Margulies.

Εκτός από το ξεχωριστό επεισόδιο του ER που θα προβληθεί στο YouTube του Stars In The House, στην ίδια πλατφόρμα έχουν προβληθεί και τα reunions του Grey’s Anatomy, The West Wing και του αγαπημένου 'Μικρό Σπίτι Στο Λιβάδι'.

