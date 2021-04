Kevin Spacey | Η ζωή του μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από τότε που οι καταγγελίες για σεξουαλικής κακοποίηση εναντίον του Kevin Spacey έπεσαν σαν βόμβα στο Hollywood. Ο διάσημος ηθοποιός από τότε αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή και προτίμησε την "απομόνωση” προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση και να "αναζητήσει θεραπεία", όπως είχε αναφέρει σε παλιότερο δημοσίευμα το Vanity Fair.

Από το 2017 σταμάτησε τη συνεργασία μαζί του τόσο η εταιρεία που τον εκπροσωπούσε όσο και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, απολύθηκε από το House of Cards αφού δεν συμμετείχε στην τελευταία σεζόν και αντικαταστάθηκε από τον Christopher Plummer στην ταινία του Ridley Scott 'All The Money in the World'.

Μετά από την πρώτη καταγγελία εναντίον του, από τον ηθοποιό Anthony Rapp που είχε κατηγορήσει τον star ότι τον είχε εκμεταλλευτεί σεξουαλικά όταν ήταν 14 ετών, είχαν ακολουθήσει κι άλλες παρόμοιες καταγγελίες, ενώ ο ηθοποιός είχε ζητήσει συγγνώμη σε μια ανακοίνωσή του και είχε δηλώσει ότι δεν θυμόταν το περιστατικό ρίχνοντας το φταίξιμο για τις πράξεις του στο ποτό.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, o Spacey παραμένει απομονωμένος από το Hollywood ενώ κάποιες από τις καταγγελίες εναντίον του βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον δρόμο προς δίκη. Ο 61χρονος φαίνεται ότι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση ενώ έχουν κυκλοφορήσει στα social media πολλά βίντεο που τον δείχνουν να έχει περίεργες συμπεριφορές όπως να χορεύει ή να τραγουδά δίπλα σε μια μπάντα στον δρόμο, αλλά και να κάνει μιμήσεις του ήρωα που είχε υποδυθεί στο House of Cards.

Ο Kevin Spacey τα τελευταία χρόνια δεν έχει εργαστεί στην τηλεόραση ή τον κινηματογράφο με την τελευταία του ταινία να είναι το 'Billionaire Boys Club'. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έχει επιλέξει να μένει στην απομόνωση μαζί με τον μάνατζέρ του Evan Lowestein, με κάποιες πηγές να αναφέρουν ότι το σπίτι του βρίσκεται στο Λονδίνο και κάποιες άλλες να λένε ότι έχει επιλέξει το Λος Άντζελες.

Αυτό που έχει καταφέρει, αναφέρει δημοσίευμα του Vanity Fair, είναι να κρυφτεί πίσω από την προστατευτική μάσκα κατά του κορονοιού και να κυκλοφορεί απολαμβάνοντας την ανωνυμία. Μάλιστα, σκέφτεται να γράψει κι ένα βιβλίο χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο.