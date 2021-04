Diane Warren | Χωρίς Όσκαρ η γυναίκα με τις περισσότερες υποψηφιότητες και καμιά νίκη

Η Diane Warren είναι η γυναίκα που έχει τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς να έχει βραβευτεί καμία φορά και φέτος φαίνεται πως δεν έδωσε τέλος στο ρεκόρ της. Η Warren που έχει 12 υποψηφιότητες στο ενεργητικό της δεν κέρδισε ούτε φέτος στην κατηγορία Καλύτερου Αυθεντικού Τραγουδιού.

Η 64χρονη συνθέτης ήταν υποψήφια φέτος για το τραγούδι της με την Laura Pausini ‘lo Si(Seen)’ που ακουγόταν στην ταινία ‘La Vita Davanti a Se’ (The Life Ahead) αλλά τελικά το τραγούδι της H.E.R. "Fight For You" κέρδισε το αγαλματίδιο.

Η Warren έχει καταφέρει να γράψει 12 τραγούδια που κέρδισαν υποψηφιότητες για τα βραβεία τη αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το 1988 έγραψε τη γνωστή επιτυχία "Nothing's Gonna Stop Us Now", το 1997 το "Because You Loved Me", το 1998 το "How Do I Live", το 1999 το "I Don't Want to Miss a Thing", το 2000 το "Music of My Heart", το 2002 το"There You'll Be", το 2015 το "Grateful", το 2016 το "Til It Happens to You", το 2018 το "Stand Up for Something", το 2019 το "I'll Fight" και το 2020 το "I'm Standing with You."

Η Warren που έχει γράψει μερικά από τα πιο διάσημα τραγούδια που έχουμε ακούσει στις κινηματογραφικές αίθουσες, ερμήνευσε παίζοντας στο πιάνο το τραγούδι με τη διάσημη Laura Pausini στο pre-show των Όσκαρ ενώ είχε δηλώσει "έτοιμη να κερδίσει".