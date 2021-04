Oprah Winfrey | Η τραυματική εμπειρία από την παιδική της ηλικία

Με τις δημοφιλείς εκπομπές της και τις φιλανθρωπίες - που πραγματοποιεί μέχρι σήμερα - προσπαθούσε να βοηθήσει τους αδύναμους πολίτες. Η Oprah Winfrey αυτή τη φορά βγαίνει μπροστά για να μιλήσει για τη δική της εμπειρία ενδοοικογενειακής βίας προκειμένου να δώσει κουράγιο και σε άλλα άτομα που ίσως περνούν κάτι παρόμοιο. Γι'αυτό και το νέο της βιβλίο σε συνεργασία με τον νευροεπιστήμονα Bruce Perry, "What Happened to You? Conversation on Trauma, Resilience and Healing" αναφέρεται στα τραύματα που μπορεί να βιώνουμε σε μικρές ηλικίες και πώς αυτά μας επηρεάζουν στη μετέπειτα ζωή μας.

Καλεσμένη στην εκπομπή του Dr Oz, η οποία θα προβληθεί σήμερα, η διάσημη παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε μια πολύ δύσκολη παιδική της ανάμνηση για πρώτη φορά. Από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε η Winfrey θυμάται τα παιδικά της χρόνια και το πόσο ανασφάλεια ένιωθε. Η παρουσιάστρια τα πρώτα έξι χρόνια της ζωής της έμενε με τον παππού και την γιαγιά της και ήταν τότε που αισθανόταν πιο πολύ από ποτέ το αίσθημα του φόβου.

"Η γιαγιά μου κι εγώ κοιμόμασταν μαζί. Ο παππούς μου ήταν σε ένα δωμάτιο στην άλλη πλευρά του τοίχου και μια νύχτα, εκείνος σηκώθηκε από το κρεβάτι και μπήκε μέσα στο δωμάτιο. Όταν ξύπνησα, είχε τα χέρια του γύρω από τον λαιμό της γιαγιάς μου, η οποία ούρλιαζε", είπε στη συζήτηση που είχε με τον Dr Oz. Η Winfrey συνέχιζε, λέγοντας πως η γιαγιά της προσπάθησε να τον αποφύγει, καλώντας για βοήθεια τον τυφλό γείτονα, ονόματι Harry.

Από εκείνη την ημέρα, η γιαγιά της συνήθιζε να τοποθετεί μια καρέκλα κάτω από το πόμολο και κάποια τενεκεδένια δοχεία, ώστε να μπορεί να ακούει τους ήχους. Και κάθε βράδυ κοιμούνταν με τον φόβο μην τα ακούσουν.