Jennifer Lopez | Η εντυπωσιακή εμφάνιση επί σκηνής μαζί με τη μητέρα της

Η εμφάνιση της Jennifer Lopez στη συναυλία Global Citizen's VAX Live: The Concert to Reunite the World ήταν απλώς εκρηκτική. To event βιοντεοσκοπήθηκε στις 2 Μαΐου και μεταδόθηκε το Σάββατο 8 Μαΐου. Η 51χρονη σταρ ανέβηκε στη σκηνή δύο φορές. Μάλιστα, στην πρώτη που σηματοδότησε και το άνοιγμα του event που έγινε στο SoFi Stadium του Inglewood στην Καλιφόρνια, τραγούδησε μαζί με τη μητέρα της, Guadalupe.

Φορώντας ένα αστραφτερό ασημί σύνολο, η JLo μίλησε για την περίοδο της καραντίνας την οποία πέρασε μαζί με τη μητέρα της που την ενέπνευσε στην επιλογή του τραγουδιού "Sweet Caroline" του Neil Diamond το οποίο και ερμήνευσε. "Όταν σκεφτόμουν τι να τραγουδήσω απόψε, θυμήθηκα ένα τραγούδι που μου έλεγε εκείνη όταν ήμουν μωρό", είπε και στη συνέχεια παρότρυνε το κοινό να τραγουδήσει μαζί της. Η έκπληξη όμως ήρθε στη μέση του κομματιού, όταν ανέβασε στη σκηνή τη μητέρα της, η οποία για το φινάλε άλλαξε τους στίχους από "Sweet Caroline" σε ""Sweet Jennifer".

H Jennifer Lopez μοιράστηκε στο βίντεο από τη συναυλία με τους ακολούθους της στο instagram, γράφοντας στο caption: "Πόσο υπέροχη και γλυκιά στιγμή, να τραγουδάω στο κοινό του #VaxLive με τη μηρέρα μου. Ευχαριστώ @glblctzn που με αφήσατε να συμμετέχω! Χρόνια πολλά για τη Γιορτή της Μητέρας!!! #SweetCaroline 🌸 #SweetJennifer 🤍🤍 I love my mommy"

Αργότερα, η JLo εμφανίστηκε ξανά για να ερμηνεύσει την επιτυχία της από το 2016 "Ain’t your Mama”.

Στο event Vax Live τo οποίo παρουσίασε η Selena Gomez, συμμετείχαν πολλές διασημότητες, από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Joe Biden και τη σύζυγό του, Jill, αλλά και την Kamala Ηarris μέχρι τους Ben Affleck, Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Olivia Munn and Sean Penn. Ο Πρίγκιπας Harry και η Meghan Markle ήταν οι επικεφαλής για την καμπάνια της συναυλίας.