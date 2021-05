Mother's Day | Πώς ευχήθηκαν οι σταρ στις μητέρες τους

Τη δεύτερη Κυριακή της Μαΐου γιορτάζεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου η Γιορτή της Μητέρας. Οι celebrities δεν έχασαν την ευκαιρία να αναφερθούν στις δικές τους μητέρες και να τους αφιερώσουν, μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media, τρυφερές φωτογραφίες και όμορφες ευχές.

Kaia Gerber

To 19χρονο μοντέλο ανέβασε στο instagram μια throwback φωτογραφία της από τότε που ήταν ακόμα νήπιο με τη μητέρα της, Cindy Crawford, με το caption "κάθε μέρα είναι η μέρα της μητέρας".

Jennifer Lopez

Η σούπερ σταρ ανέβασε ένα βίντεο από την εμφάνιση της στη συναυλία Vax Live Concert, που προβλήθηκε χτες, όπου ανέβασε στη σκηνή τη μητέρα της, Guadalupe, και τραγούδησαν μαζί ένα τραγούδι του Neil Diamond που της έλεγε όταν ήταν μικρή.

Catherine Zeta-Jones

Η ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο όπου η ίδια βρίσκεται ανάμεσα στην κόρη και τη μητέρα της, το οποίο -όπως λέει- είναι και ένα από τα αγαπημένα της.

Chiara Ferragni

Η πιο διάδημη fashion blogger του πλανήτη δημοσίευσε δύο βρεφικές φωτογραφίες της στην αγκαλιά της μητέρας της, Marina, η οποία ομολογουμένως της μοιάζει πολύ.

Gigi Hadid

Στη φετινή Γιορτή της Μητέρας, την οποία γιόρτασε και η ίδια πρώτη φορά, ως μαμά της μικρής Khai, η Gigi Hadid θέλησε να τιμήσει όχι μόνο τη μητέρα της Yolanda αλλά και της γιαγιάδες της, Δημοσίευσε μια φωτογραφία με τις τρεις τους από το γάμο της μητέρας της και μία της Υolanda που κρατάει στην αγκαλιά της την εγγονή της.

Diane Kruger

H ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία μειδιαίτερο νόημα, αφού είναι από τη στιγμή που αποκάλυψε στη μητέρα της ότι θα γίνει και η ίδια μητέρα, ενώ βρίσκονταν μέσα στο αεροπλάνο σε μια πτήση για το Τόκιο.

Kate Bosworth

"To Know her is to love her", έγραψε για τη μητέρα της η ηθοποιός, δημοσιεύοντας μερικές φωτογραφίες τους από όπου είναι εμφανής η ομοιότητα μαμάς και κόρης.

Candice Swanpoel

O πρώην άγγελος της Victoria's Secret ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες της μητέρας της, την οποία στο caption αποκαλεί "βασίλισσά" της. Η πρώτη φωτογραφία μάλιστα φαίνεται να είναι μια από τις πρώτες της δικής της καριέρας, αφού έχει μόλις γεννηθεί, ενώ μία άλλη είναι αφιερωμένη σε έναν άλλο, εξίσου τρυφερό ρόλο της μητέρας της, αυτόν της γιαγιάς,

πηγή: madamefigaro.gr