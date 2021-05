Melinda- Bill Gates | Η περιουσία των 150 δισεκατομμυριών που θα μοιράσουν μετά το διαζύγιο

Όταν η Melinda γνώρισε τον Bill Gates το 1987 εκείνος ήταν ήδη δισεκατομμυριούχος με περιουσία κοντά στα 1.25 δισεκατομμύρια. Όταν παντρεύτηκαν το 1994 είχε περιουσία που υπολογιζόταν στα 15 δισεκατομμύρια ενώ από το 1995 έως το 2017 ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Λίγο πριν ανακοινωθεί το διαζύγιο, η περιουσία του Bill Gates είχε υπολογιστεί στα 146 δισεκατομμύρια, ποσό που τον κάνει τον τέταρτο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο.

H Melinda και ο Bill Gates δεν είχαν κάνει συμφωνητικό πριν τον γάμο τους και σύμφωνα με δημοσιεύματα κατά τη διαδικασία του διαζυγίου σκοπεύουν να χωρίσουν την περιουσία τους με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό χωρίς να οδηγηθούν στις δικαστικές αίθουσες. Ποια είναι όμως η περιουσία που θα διεκδικήσουν μέσω των δικηγόρων τους;

Η περιουσία που θα διεκδικήσουν η Melinda και ο Bill Gates

Γη αξίας 500 εκατομμυρίων

Το ζευγάρι είναι ιδιοκτήτες 907 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων γης σε 18 πολιτείες, ανάμεσα στις οποίες η Louisiana, το Arkansas και η Nebraska, συνολικής αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Bill Gates διαθέτει και 100 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα γης στην οποία έχει δημιουργηθεί μια κοινότητα με 80 χιλιάδες σπίτια, σχολεία, γραφεία και καταστήματα.

Σπίτια αξίας 350 εκατομμυρίων

Ο Bill και η Melinda Gates έχουν σπίτια σε πέντε διαφορετικές πολιτείες. Το κύριο σπίτι της οικογένειας ήταν στη Lake Washinton στη Medina και έχει και όνομα 'Xanadu 2.0'. Πρόκειται για μια ιδιοκτησία με έπαυλη που κάλυπτε 267 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, περίπου 9 μίλια μακριά από τα κεντρικά γραφεία του Bill and Melinda Gates Foundation στο Seattle. O Gates είχε αγοράσει το 1988 πολλά σπίτια της περιοχής και ξόδεψε περίπου 2 εκατομμύρια και εφτά χρόνια για να χτίσει το σπίτι στο οποίο έμεινε μετά τον γάμο του με την Melinda. Το σπίτι διαθέτει φυσικά πισίνα όπου μπορείς να ακούσεις μουσική κάτω από το νερό, γυμναστήρια, τραπεζαρία, έξι κουζίνες, εφτά υπνοδωμάτια, δεκαοχτώ μπάνια, κινηματογράφο, χώρο εκδηλώσεων για 200 άτομα αλλά και μια αξιοζήλευτη βιβλιοθήκη.

Το ζευγάρι είχε αγοράσει επίσης ένα εξοχικό αξίας 59 εκατομμυρίων στη Florida , ένα ράντσο 9 εκατομμυρίων στο Wyoming που άνηκε στον Buffalo Bill, δύο σπίτια στην Καλιφόρνια, ένα αξίας 18 εκατομμυρίων στο San Diego County κι ένα αξίας 43 εκατομμυρίων στο Del Mar της Καλιφόρνια.

Αυτοκίνητα

O Bill Gates έχει ολόκληρο στόλο από αυτοκίνητα. Το γκαράζ του σπιτιού του χωράει 30 αυτοκίνητα και αυτή τη στιγμή εκεί βρίσκονται μια Porsche Turbo, μία Jaguar, μια Ferrari, μία Porsche Taycan αλλά και μια custom made Porsche 959.

Ιδιωτικά αεροπλάνα

Ο Bill Gates διαθέτει πολλά ελικόπτερα αλλά και δύο jet Gulfstream 65 εκατομμυρίων, δύο Bombardier Challenger καθώς και ένα Cessna Seaplane.

Συλλογή έργων τέχνης

Η Melinda και ο Bill Gates έχουν μια μεγάλη συλλογή από έργα τέχνης. Το 1994 ο Gates είχε αγοράσει σε δημοπρασία το Codex του Leonardo Da Vinci για 30 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το 1998 έχει αγοράσει και το "Lost On The Grand Banks" του Winslow Homer για $36 εκατομμύρια. Στη συλλογή του υπάρχουν επίσης τα "Polo Crowd” του George Bellows, το "The Room of Flowers" του Childe Hassam και το "The Nursey" του William Merritt Chase.